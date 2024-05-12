Госдума пригласила бизнесменов обсуждать состав нового правительства

Госдума приглашает бизнесменов присоединиться к обсуждению нового состава российского правительства. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин.
«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Росси 24». Он уточнил, что надеется на откровенный разговор с приглашенными гостями.
Спикер Госдумы также отметил качественно новый уровень правительства РФ. Володин пояснил, что теперь для того, чтобы войти в состав кабмина, необходимо иметь за плечами немало достижений.
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