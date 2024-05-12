Госдума пригласила бизнесменов обсуждать состав нового правительства

12 мая 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин пригласил представителей деловой сферы на обсуждение нового состава правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Госдума приглашает бизнесменов присоединиться к обсуждению нового состава российского правительства. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. «Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Росси 24». Он уточнил, что надеется на откровенный разговор с приглашенными гостями. Спикер Госдумы также отметил качественно новый уровень правительства РФ. Володин пояснил, что теперь для того, чтобы войти в состав кабмина, необходимо иметь за плечами немало достижений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приглашает бизнесменов присоединиться к обсуждению нового состава российского правительства. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. «Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Росси 24». Он уточнил, что надеется на откровенный разговор с приглашенными гостями. Спикер Госдумы также отметил качественно новый уровень правительства РФ. Володин пояснил, что теперь для того, чтобы войти в состав кабмина, необходимо иметь за плечами немало достижений.