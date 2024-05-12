Госдума пригласила бизнесменов обсуждать состав нового правительства

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил, володин вячеслав
Вячеслав Володин пригласил представителей деловой сферы на обсуждение нового состава правительства РФ Фото:
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Смена правительства в России-2024

Госдума приглашает бизнесменов присоединиться к обсуждению нового состава российского правительства. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин.

«Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Росси 24». Он уточнил, что надеется на откровенный разговор с приглашенными гостями.

Спикер Госдумы также отметил качественно новый уровень правительства РФ. Володин пояснил, что теперь для того, чтобы войти в состав кабмина, необходимо иметь за плечами немало достижений.

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Госдума приглашает бизнесменов присоединиться к обсуждению нового состава российского правительства. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин. «Мы приглашаем на обсуждение кандидатур руководителей профессиональных союзов, руководителей общественных федеральных организаций, а также представителей делового сообщества», — подчеркнул Вячеслав Володин в разговоре с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Росси 24». Он уточнил, что надеется на откровенный разговор с приглашенными гостями. Спикер Госдумы также отметил качественно новый уровень правительства РФ. Володин пояснил, что теперь для того, чтобы войти в состав кабмина, необходимо иметь за плечами немало достижений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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