Генпрокурор РФ обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько

Генпрокурор Краснов: отказ Канады выдать Гунько — обеление преступлений нацистов
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
Игорь Краснов заявил, что Канада нарушает принцип неотвратимости наказания за международные преступления Фото:

Отказ Канады выдать России бывшего военного СС Ярослава Гунько является обелением преступлений нацистов. Об этом заявил глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов.

«Мало того, что [канадцы] отказывают нам в выдаче [Гунько], но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — сказал Игорь Краснов РИА Новости. Генпрокурор уточнил, что причастность Гунько к дивизии СС «Галичина», отказ Канады выдать его России является нарушением принципом неотвратимости наказания за международные преступления.

Москва запросила у минюста Канады выдать Гунько еще в начале декабря 2023 года. Однако Оттава отказала, объяснив это тем, что между российской и канадской сторонами нет соглашения об экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой шаг со стороны Канады ожидаемым.

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Отказ Канады выдать России бывшего военного СС Ярослава Гунько является обелением преступлений нацистов. Об этом заявил глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов. «Мало того, что [канадцы] отказывают нам в выдаче [Гунько], но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — сказал Игорь Краснов РИА Новости. Генпрокурор уточнил, что причастность Гунько к дивизии СС «Галичина», отказ Канады выдать его России является нарушением принципом неотвратимости наказания за международные преступления. Москва запросила у минюста Канады выдать Гунько еще в начале декабря 2023 года. Однако Оттава отказала, объяснив это тем, что между российской и канадской сторонами нет соглашения об экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой шаг со стороны Канады ожидаемым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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