Генпрокурор РФ обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько

Отказ Канады выдать России бывшего военного СС Ярослава Гунько является обелением преступлений нацистов. Об этом заявил глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов.
«Мало того, что [канадцы] отказывают нам в выдаче [Гунько], но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — сказал Игорь Краснов РИА Новости. Генпрокурор уточнил, что причастность Гунько к дивизии СС «Галичина», отказ Канады выдать его России является нарушением принципом неотвратимости наказания за международные преступления.
Москва запросила у минюста Канады выдать Гунько еще в начале декабря 2023 года. Однако Оттава отказала, объяснив это тем, что между российской и канадской сторонами нет соглашения об экстрадиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой шаг со стороны Канады ожидаемым.
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