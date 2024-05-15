NYT: Белый дом обеспокоен сменой «траектории» России на фронте

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Россия может изменить ход конфликта в свою пользу после нескольких месяцев медленного наступления и успешного противодействия поставляемому со стороны США оружию. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве.
«Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент РФ Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию конфликта», — говорится в материале издания. Там отмечают, что беспокойство возникло на фоне нескольких месяцев медленного наступления российских войск и технологических скачков в противодействии поставляемому американцами оружию.
В статье подчеркивают, что вооружение Украины, предоставленное НАТО, было уничтожено российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые оказались эффективными. Кроме того, многомесячные дебаты в Вашингтоне о том, стоит ли отправлять Киеву новый пакет помощи, создали для России новые возможности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в приграничной территории Харьковской области часть сел, ранее находившихся в «серой зоне», стали «зоной ведения боевых действий». Минобороны РФ 11 и 12 мая заявило о взятии под контроль девяти населенных пунктов в области, расположенных вблизи российской границы, передает MK.RU.
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Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Россия может изменить ход конфликта в свою пользу после нескольких месяцев медленного наступления и успешного противодействия поставляемому со стороны США оружию. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве. «Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент РФ Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию конфликта», — говорится в материале издания. Там отмечают, что беспокойство возникло на фоне нескольких месяцев медленного наступления российских войск и технологических скачков в противодействии поставляемому американцами оружию. В статье подчеркивают, что вооружение Украины, предоставленное НАТО, было уничтожено российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые оказались эффективными. Кроме того, многомесячные дебаты в Вашингтоне о том, стоит ли отправлять Киеву новый пакет помощи, создали для России новые возможности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в приграничной территории Харьковской области часть сел, ранее находившихся в «серой зоне», стали «зоной ведения боевых действий». Минобороны РФ 11 и 12 мая заявило о взятии под контроль девяти населенных пунктов в области, расположенных вблизи российской границы, передает MK.RU.