В Челябинской области нашлись профессии с минимумом претендентов на место

HeadHunter: лидерами по росту зарплаты стали челябинские токари

11 апреля 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Дворники возглавили список самых дефицитных профессий Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинской области составили список профессий с минимальным количеством претендентов на место. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в регионе имеется по два рабочих места дворника на одного человека. «Мы зафиксировали, что в марте на одно рабочее место дворника приходилось всего 0,5 резюме, что говорит о значительном дефиците специалистов в данной сфере. Также наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров», — сообщили в пресс-службе платформы. В регионе за март работодатели открыли 32 тысячи вакансий. Прирост к марту 2023 года составил 33%. Конкуренцию на рынке труда области маркировали как низкую. Показатель находится на уровне 2,8 резюме на вакансию. Соотношение спроса и предложения стало основным факторов зарплатной гонки. Так, выяснилось, что потребность в дворниках в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличилась в 1,7 раза. Не хватает администраторов магазинов, уборщиц, ветврачей, продавцов-консультантов, токарей и фрезеровщиков, автомехаников. Из числа дефицитных таблицу замыкает сварщик с конкуренцией 2,1 человека на место. Эксперты сервиса подчеркнули, что зарплаты работодатели повышали не только для привлечения, но и для удержания квалифицированных сотрудников. По данным аналитиков HeadHunter, медианная зарплата врачей в марте составила 71,5 тысячи рублей, что на 5% выше, чем в начале года. Зарплата дворников увеличилась на 20% и достигла отметки в 26 тысяч рублей, а повара стали получать на 3% больше — 45 тысяч рублей. Наибольший рост зарплаты отмечен у токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — на 25% до 126,9 тысячи рублей. Начальник Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов отметил, что эффективной мерой для удержания персонала является составление стратегий развития каждого работника в организации. В апреле аналитики HeadHunter заявили о возросшем спросе на геологов в регионе. Их зарплата составила 100 тысяч рублей в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области составили список профессий с минимальным количеством претендентов на место. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в регионе имеется по два рабочих места дворника на одного человека. «Мы зафиксировали, что в марте на одно рабочее место дворника приходилось всего 0,5 резюме, что говорит о значительном дефиците специалистов в данной сфере. Также наблюдается недостаток кадров среди врачей и поваров», — сообщили в пресс-службе платформы. В регионе за март работодатели открыли 32 тысячи вакансий. Прирост к марту 2023 года составил 33%. Конкуренцию на рынке труда области маркировали как низкую. Показатель находится на уровне 2,8 резюме на вакансию. Соотношение спроса и предложения стало основным факторов зарплатной гонки. Так, выяснилось, что потребность в дворниках в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличилась в 1,7 раза. Не хватает администраторов магазинов, уборщиц, ветврачей, продавцов-консультантов, токарей и фрезеровщиков, автомехаников. Из числа дефицитных таблицу замыкает сварщик с конкуренцией 2,1 человека на место. Эксперты сервиса подчеркнули, что зарплаты работодатели повышали не только для привлечения, но и для удержания квалифицированных сотрудников. По данным аналитиков HeadHunter, медианная зарплата врачей в марте составила 71,5 тысячи рублей, что на 5% выше, чем в начале года. Зарплата дворников увеличилась на 20% и достигла отметки в 26 тысяч рублей, а повара стали получать на 3% больше — 45 тысяч рублей. Наибольший рост зарплаты отмечен у токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков — на 25% до 126,9 тысячи рублей. Начальник Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов отметил, что эффективной мерой для удержания персонала является составление стратегий развития каждого работника в организации. В апреле аналитики HeadHunter заявили о возросшем спросе на геологов в регионе. Их зарплата составила 100 тысяч рублей в месяц.