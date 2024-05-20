Где в Челябинске продаются самые дешевые участки под строительство дач. Скрин

Дешевые участки под строительство дач в Челябинске продают в районе аэропорта

20 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске и пригороде земли под строительство дач можно купить по цене 50-70 тысяч рублей за сотку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске самые недорогие участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) находятся в районе аэропорта Баландино, в Курчатовском районе в СНТ «Иска», в Красноармейском районе в поселке Лазурном, а также в районе озера Кумкуль в поселке «Райский». В среднем земли под садовые участки с домиком там можно приобрести в районе 50—70 тысяч рублей за сотку, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов Южный Урал Наталья Шатрукова. «В Челябинске недорогие земельные участки под строительство дач можно приобрести в Курчатовском районе в СНТ „Искра“. Также я бы рассмотрела недорогие варианты в районе озера Кумкуль в поселке „Райский“. И не забываем про земельные участки в районе аэропорта Баландино, недалеко от озера Круглого, в одноименной деревне. Участки на данных территориях можно приобрести за 50—70 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. По словам Шатруковой, выгоднее всего приобретать земельные участки в 30—50 километрах от Челябинска. Это гарантирует свежий воздух и хорошее расположение. Если говорить про спрос, то в последнее время челябинцы, по словам президента гильдии риелторов, стремятся приобрести участки по 50—70 тысяч рублей за сотку под Челябинском. В городе по той же цене участки продают в загрязненных и шумных районах, например, недалеко от Баландино или на ЧМЗ, и спрос на них практически отсутствует. В районе озера Кумкуль в поселке «Райский» участки продают по 50—70 тысяч рублей за сотку Скрин: Яндекс карты Недорогие земельные участки продаются в СНТ «Искра» в Курчатовском районе Челябинска Скрин: Яндекс карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске самые недорогие участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) находятся в районе аэропорта Баландино, в Курчатовском районе в СНТ «Иска», в Красноармейском районе в поселке Лазурном, а также в районе озера Кумкуль в поселке «Райский». В среднем земли под садовые участки с домиком там можно приобрести в районе 50—70 тысяч рублей за сотку, сообщила URA.RU президент гильдии риелторов Южный Урал Наталья Шатрукова. «В Челябинске недорогие земельные участки под строительство дач можно приобрести в Курчатовском районе в СНТ „Искра“. Также я бы рассмотрела недорогие варианты в районе озера Кумкуль в поселке „Райский“. И не забываем про земельные участки в районе аэропорта Баландино, недалеко от озера Круглого, в одноименной деревне. Участки на данных территориях можно приобрести за 50—70 тысяч рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. По словам Шатруковой, выгоднее всего приобретать земельные участки в 30—50 километрах от Челябинска. Это гарантирует свежий воздух и хорошее расположение. Если говорить про спрос, то в последнее время челябинцы, по словам президента гильдии риелторов, стремятся приобрести участки по 50—70 тысяч рублей за сотку под Челябинском. В городе по той же цене участки продают в загрязненных и шумных районах, например, недалеко от Баландино или на ЧМЗ, и спрос на них практически отсутствует.