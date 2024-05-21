Мишустин раскритиковал новую модель VOLGA из-за наличия китайского руля

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Михаил Мишустин заявил, что в новом автомобиле VOLGA все составляющие должны быть российскими
Михаил Мишустин заявил, что в новом автомобиле VOLGA все составляющие должны быть российскими Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал новую модель автомобиля VOLGA. Глава правительства заявил, что у машины китайский руль, и необходимо стремиться к тому, чтобы все элементы авто были отечественного производства.

«Руль пока китайский. Хочется, чтобы был российский. Это же не так сложно, как другие элементы», — сказал Михаил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Его слова приводит tekegram-канал.

Ранее сообщалось, что машины VOLGA будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Производство новых авто планируют запустить в 2024 году.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал новую модель автомобиля VOLGA. Глава правительства заявил, что у машины китайский руль, и необходимо стремиться к тому, чтобы все элементы авто были отечественного производства. «Руль пока китайский. Хочется, чтобы был российский. Это же не так сложно, как другие элементы», — сказал Михаил Мишустин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Его слова приводит tekegram-канал. Ранее сообщалось, что машины VOLGA будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Производство новых авто планируют запустить в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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