23 мая 2024

Лунный календарь на июнь 2024: благоприятные дни

В период полнолуния нужно весь день провести в расслабленном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая бургерная Volk Burgers. Екатеринбург, еда, бургер
В полнолуние нужно отказаться от вредной пищи Фото:

Лунный календарь на июнь 2024 года содержит информацию о Луне и ее влиянии на человека по дням. В частности, в период полнолуния нужно весь день провести в расслабленном состоянии. URA.RU рассказало, какие дни в первом месяце лета будут самыми благоприятными.

Лунный календарь на май 2024

Фазы луны

Убывающей Луны: 1-5 июня и 23—30 июня

Новолуние: 6 июня

Фаза растущей Луны: 7—21 июня

Полнолуние: 22 июня

Убывающая луна

В это время лучше завершить начатые дела. Стоит приступить к домашними хлопотами, обустройству быта и очищению пространства. Например, организовать генеральную уборку. Также в этот период можно путешествовать с семьей и друзьями. Кроме того, будет полезно заняться дыхательными практиками и йогой.

Новолуние

В течение этого времени особенно хорошо получается планировать новые задачи. Стоит завершить все начатые дела и насладиться пассивным отдыхом. Новолуние — это период для очищения своего организма. В этот день рекомендуется пить много воды, а также устроить себе разгрузочный день. Нежно также отказаться от вредных привычек.

Растущая луна

Наиболее благоприятным в это время считается начинать новые проекты. Можно завести удачные и полезные знакомства и найти новых друзей. Также хорошо заняться спортом и процедурами по очищению организма. Нужно увеличить количество овощей и фруктов, пить полезные травяные чаи и воду.

Полнолуние

В этот период нужно создать для себя творческую атмосферу и весь день провести в расслабленном состоянии. В это день лучше отказаться от вредной пищи. Кроме того, стоит сохранять эмоциональный баланс.

Самые благоприятные и не удачные дни

Самые благоприятные дни в июне 2024 года: 4, 5, 12.

Нейтральные дни в июне: 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27.

Самые неблагоприятные дни: 29.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лунный календарь на июнь 2024 года содержит информацию о Луне и ее влиянии на человека по дням. В частности, в период полнолуния нужно весь день провести в расслабленном состоянии. URA.RU рассказало, какие дни в первом месяце лета будут самыми благоприятными. Убывающей Луны: 1-5 июня и 23—30 июня Новолуние: 6 июня Фаза растущей Луны: 7—21 июня Полнолуние: 22 июня В это время лучше завершить начатые дела. Стоит приступить к домашними хлопотами, обустройству быта и очищению пространства. Например, организовать генеральную уборку. Также в этот период можно путешествовать с семьей и друзьями. Кроме того, будет полезно заняться дыхательными практиками и йогой. В течение этого времени особенно хорошо получается планировать новые задачи. Стоит завершить все начатые дела и насладиться пассивным отдыхом. Новолуние — это период для очищения своего организма. В этот день рекомендуется пить много воды, а также устроить себе разгрузочный день. Нежно также отказаться от вредных привычек. Наиболее благоприятным в это время считается начинать новые проекты. Можно завести удачные и полезные знакомства и найти новых друзей. Также хорошо заняться спортом и процедурами по очищению организма. Нужно увеличить количество овощей и фруктов, пить полезные травяные чаи и воду. В этот период нужно создать для себя творческую атмосферу и весь день провести в расслабленном состоянии. В это день лучше отказаться от вредной пищи. Кроме того, стоит сохранять эмоциональный баланс. Самые благоприятные дни в июне 2024 года: 4, 5, 12. Нейтральные дни в июне: 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27. Самые неблагоприятные дни: 29.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...