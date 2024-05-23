Лунный календарь на июнь 2024: благоприятные дни

Лунный календарь на июнь 2024 года содержит информацию о Луне и ее влиянии на человека по дням. В частности, в период полнолуния нужно весь день провести в расслабленном состоянии. URA.RU рассказало, какие дни в первом месяце лета будут самыми благоприятными.
Лунный календарь на май 2024
Фазы луны
Убывающей Луны: 1-5 июня и 23—30 июня
Новолуние: 6 июня
Фаза растущей Луны: 7—21 июня
Полнолуние: 22 июня
Убывающая луна
В это время лучше завершить начатые дела. Стоит приступить к домашними хлопотами, обустройству быта и очищению пространства. Например, организовать генеральную уборку. Также в этот период можно путешествовать с семьей и друзьями. Кроме того, будет полезно заняться дыхательными практиками и йогой.
Новолуние
В течение этого времени особенно хорошо получается планировать новые задачи. Стоит завершить все начатые дела и насладиться пассивным отдыхом. Новолуние — это период для очищения своего организма. В этот день рекомендуется пить много воды, а также устроить себе разгрузочный день. Нежно также отказаться от вредных привычек.
Растущая луна
Наиболее благоприятным в это время считается начинать новые проекты. Можно завести удачные и полезные знакомства и найти новых друзей. Также хорошо заняться спортом и процедурами по очищению организма. Нужно увеличить количество овощей и фруктов, пить полезные травяные чаи и воду.
Полнолуние
В этот период нужно создать для себя творческую атмосферу и весь день провести в расслабленном состоянии. В это день лучше отказаться от вредной пищи. Кроме того, стоит сохранять эмоциональный баланс.
Самые благоприятные и не удачные дни
Самые благоприятные дни в июне 2024 года: 4, 5, 12.
Нейтральные дни в июне: 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27.
Самые неблагоприятные дни: 29.
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