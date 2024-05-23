В челябинском нацпарке по туристическим тропам бродит взрослая рысь. Видео

24 мая 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Две трети времени хищник тратит на перемещения и выслеживание добычи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам бродит взрослая рысь, попавшая в фотоловушку. Как сообщили в пресс-службе учреждения, зверь на видео отправился на ночную охоту. «Рысь отправилась на ночную охоту. Со стороны кажется, что этот обитатель Зигальги медлителен, но такое впечатление обманчиво», — прокомментировали в пресс-службе национального парка. Специалисты отметили, что пятнистый хищник отличается ловкостью и стремительностью. Рысь способна передвигаться бесшумно и при необходимости лазить по деревьям, хотя для охоты предпочитает использовать укрытия на земле. Она тратит две трети времени на выслеживание добычи и передвижение по своей территории. Еще 20% времени дикие кошки ухаживают за собой. Причем самки этому занятию посвящают больше времени, чем самцы. Но даже за гигиеническими процедурами животное продолжает следить за ситуацией вокруг. Особенно если самка воспитывает в данный момент котят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам бродит взрослая рысь, попавшая в фотоловушку. Как сообщили в пресс-службе учреждения, зверь на видео отправился на ночную охоту. «Рысь отправилась на ночную охоту. Со стороны кажется, что этот обитатель Зигальги медлителен, но такое впечатление обманчиво», — прокомментировали в пресс-службе национального парка. Специалисты отметили, что пятнистый хищник отличается ловкостью и стремительностью. Рысь способна передвигаться бесшумно и при необходимости лазить по деревьям, хотя для охоты предпочитает использовать укрытия на земле. Она тратит две трети времени на выслеживание добычи и передвижение по своей территории. Еще 20% времени дикие кошки ухаживают за собой. Причем самки этому занятию посвящают больше времени, чем самцы. Но даже за гигиеническими процедурами животное продолжает следить за ситуацией вокруг. Особенно если самка воспитывает в данный момент котят.