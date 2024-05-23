В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам бродит взрослая рысь, попавшая в фотоловушку. Как сообщили в пресс-службе учреждения, зверь на видео отправился на ночную охоту.
«Рысь отправилась на ночную охоту. Со стороны кажется, что этот обитатель Зигальги медлителен, но такое впечатление обманчиво», — прокомментировали в пресс-службе национального парка.
Специалисты отметили, что пятнистый хищник отличается ловкостью и стремительностью. Рысь способна передвигаться бесшумно и при необходимости лазить по деревьям, хотя для охоты предпочитает использовать укрытия на земле. Она тратит две трети времени на выслеживание добычи и передвижение по своей территории.
Еще 20% времени дикие кошки ухаживают за собой. Причем самки этому занятию посвящают больше времени, чем самцы. Но даже за гигиеническими процедурами животное продолжает следить за ситуацией вокруг. Особенно если самка воспитывает в данный момент котят.
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