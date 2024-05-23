23 мая 2024

В челябинском нацпарке по туристическим тропам бродит взрослая рысь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, рысь
Две трети времени хищник тратит на перемещения и выслеживание добычи Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам бродит взрослая рысь, попавшая в фотоловушку. Как сообщили в пресс-службе учреждения, зверь на видео отправился на ночную охоту.

«Рысь отправилась на ночную охоту. Со стороны кажется, что этот обитатель Зигальги медлителен, но такое впечатление обманчиво», — прокомментировали в пресс-службе национального парка.

Специалисты отметили, что пятнистый хищник отличается ловкостью и стремительностью. Рысь способна передвигаться бесшумно и при необходимости лазить по деревьям, хотя для охоты предпочитает использовать укрытия на земле. Она тратит две трети времени на выслеживание добычи и передвижение по своей территории.

Еще 20% времени дикие кошки ухаживают за собой. Причем самки этому занятию посвящают больше времени, чем самцы. Но даже за гигиеническими процедурами животное продолжает следить за ситуацией вокруг. Особенно если самка воспитывает в данный момент котят.

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) по туристическим тропам бродит взрослая рысь, попавшая в фотоловушку. Как сообщили в пресс-службе учреждения, зверь на видео отправился на ночную охоту. «Рысь отправилась на ночную охоту. Со стороны кажется, что этот обитатель Зигальги медлителен, но такое впечатление обманчиво», — прокомментировали в пресс-службе национального парка. Специалисты отметили, что пятнистый хищник отличается ловкостью и стремительностью. Рысь способна передвигаться бесшумно и при необходимости лазить по деревьям, хотя для охоты предпочитает использовать укрытия на земле. Она тратит две трети времени на выслеживание добычи и передвижение по своей территории. Еще 20% времени дикие кошки ухаживают за собой. Причем самки этому занятию посвящают больше времени, чем самцы. Но даже за гигиеническими процедурами животное продолжает следить за ситуацией вокруг. Особенно если самка воспитывает в данный момент котят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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