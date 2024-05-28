Челябинское министерство раздумало судиться с холдингом «Ситно» из-за охоты

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Челябинское министерство не стало судиться с хлебокомбинатом из-за охотничьих угодий
Челябинское министерство не стало судиться с хлебокомбинатом из-за охотничьих угодий Фото:

Министерство экологии Челябинской области передумало судиться из-за охотничьих угодий с АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — Ситно». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ведомство требовало охранять среду обитания животных и намеревалось изменить границы участка.

«Отказ от исковых требований принять. Производство по делу прекратить. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в документе суда.

Иск был подан в июле 2023 года. Экологи инициировали изменение договорных отношений с «Ситно». Требования состояли из трех вопросов. Сохранять охотничьи ресурсы, среду их обитания и создавать охотничью инфраструктуру юристы минэкологии предлагали взамен на предоставление без торгов в аренду лесов и земли под ведение охоты. Также ведомство намеревалось изменить границы угодий в Агаповском районе и внести в преамбулу ссылку на федеральный закон. Отдельным пунктом предлагалось установить минимальное количество животных на территории: лосей — 32, косуль — 321.

Суд успел провести предварительное заседание и приступить к рассмотрению вопроса по существу. Причины отказа от исковых требований в документах суда не отражены.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес обеих сторон спора. Когда комментарии будут предоставлены, они появятся на сайте.

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Министерство экологии Челябинской области передумало судиться из-за охотничьих угодий с АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — Ситно». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ведомство требовало охранять среду обитания животных и намеревалось изменить границы участка. «Отказ от исковых требований принять. Производство по делу прекратить. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в документе суда. Иск был подан в июле 2023 года. Экологи инициировали изменение договорных отношений с «Ситно». Требования состояли из трех вопросов. Сохранять охотничьи ресурсы, среду их обитания и создавать охотничью инфраструктуру юристы минэкологии предлагали взамен на предоставление без торгов в аренду лесов и земли под ведение охоты. Также ведомство намеревалось изменить границы угодий в Агаповском районе и внести в преамбулу ссылку на федеральный закон. Отдельным пунктом предлагалось установить минимальное количество животных на территории: лосей — 32, косуль — 321. Суд успел провести предварительное заседание и приступить к рассмотрению вопроса по существу. Причины отказа от исковых требований в документах суда не отражены. При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес обеих сторон спора. Когда комментарии будут предоставлены, они появятся на сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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