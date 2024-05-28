Челябинские фирмы возили молоко и мясо на нелегальных машинах

Челябинские компании перевозили мясную и молочную продукцию на нелегальных машинах. Как отметили 29 мая в пресс-службе уральского управления Россельхознадзора, это не позволило определить возможности соблюдения температурного режима во время перевозки скоропортящейся продукции.
«Два челябинских предприятия в документах указывают недостоверные сведения о транспортном средстве, в котором перевозится их скоропортящаяся продукция. Так, к примеру, уполномоченное лицо предприятия 22 марта в Челябинске в 6.03 оформило электронный сопроводительный документ на топленое молоко, который был погашен спустя 11 минут в Еманжелинске, который находится в 50 километрах от Челябинска. Этого не должно быть, так как гашение производится только после проведения процедуры осмотра продукции и идентификации транспортного средства», — сообщили в пресс-службе управления.
Управление установило, что уполномоченные лица предприятия досылают документы на продукцию, когда машина с продукцией уже отправилась в путь. Соответственно, обязательный осмотр продукции и определение возможности соблюдения температурного режима во время перевозки продуктов не производится.
Похожие нарушения выявлены на другом предприятии Челябинска, которое занимается продажей мяса. Оно направило в Томскую область южноуральскую свинину, при этом уполномоченное лицо не провело фактического осмотра мяса и идентификации транспортного средства для определения возможности соблюдения температурного режима перевозки.
За нарушение требований законодательства уполномоченным лицам, ответственным за качество и безопасность реализуемой продукции, и получателям продукции направлены предупреждения в информационной системе «ВетИС.Паспорт». Как добавили в управлении, с начала прошлого года управление выявило 21 подобное нарушение.Ч
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!