Врач назвал неожиданный способ борьбы с лишним весом

Врач Кирюхин: фекальная трансплантация помогает при борьбе с ожирением
© Служба новостей «URA.RU»
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Пересадка фекальной микробиоты помогает при борьбе с избыточным весом, рассказал Андрей Кирюхин
Пересадка фекальной микробиоты помогает при борьбе с избыточным весом, рассказал Андрей Кирюхин Фото:

Пересадка фекальной микробиоты (введение фекальной суспензии, полученной от здорового человека, в ЖКТ другого человека с целью восстановления стабильной кишечной микробиоты) может стать эффективным методом в борьбе с ожирением и метаболическим синдромом. Об этом рассказал врач-эндоскопист Сеченовского Университета Андрей Кирюхин.

«Фекальная трансплантация помогает при борьбе с избыточным весом, с метаболическим синдромом», — сказал Кирюхин в интервью «Газете.Ru». Он уточнил, что микробы в кишечнике способны производить соединения, влияющие на метаболизм и иммунную систему, и их состав может корректироваться с помощью пересадки.

Кирюхин также отметил, что микробиота оказывает влияние на пищевые привычки, и пересадка фекальной микробиоты в будущем может использоваться для коррекции пищевого поведения и лечения различных заболеваний. Однако пока процедура применяется только для лечения определенных заболеваний ЖКТ, и необходимо дополнительное изучение для подтверждения ее эффективности в других областях.

Ранее URA.RU писало о том, как правильно похудеть. Отмечалось, что подсчет калорий и анализ своего рациона — главная составляющая правильного питания каждого человека, планирующего похудеть. Однако, придерживаясь диет, важно не забывать о здоровом сне, настроении и даже дыхании. Кроме того, агентство рассказывало об основных заблуждениях, которые мешают сбросить лишний вес. 

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Пересадка фекальной микробиоты (введение фекальной суспензии, полученной от здорового человека, в ЖКТ другого человека с целью восстановления стабильной кишечной микробиоты) может стать эффективным методом в борьбе с ожирением и метаболическим синдромом. Об этом рассказал врач-эндоскопист Сеченовского Университета Андрей Кирюхин. «Фекальная трансплантация помогает при борьбе с избыточным весом, с метаболическим синдромом», — сказал Кирюхин в интервью «Газете.Ru». Он уточнил, что микробы в кишечнике способны производить соединения, влияющие на метаболизм и иммунную систему, и их состав может корректироваться с помощью пересадки. Кирюхин также отметил, что микробиота оказывает влияние на пищевые привычки, и пересадка фекальной микробиоты в будущем может использоваться для коррекции пищевого поведения и лечения различных заболеваний. Однако пока процедура применяется только для лечения определенных заболеваний ЖКТ, и необходимо дополнительное изучение для подтверждения ее эффективности в других областях. Ранее URA.RU писало о том, как правильно похудеть. Отмечалось, что подсчет калорий и анализ своего рациона — главная составляющая правильного питания каждого человека, планирующего похудеть. Однако, придерживаясь диет, важно не забывать о здоровом сне, настроении и даже дыхании. Кроме того, агентство рассказывало об основных заблуждениях, которые мешают сбросить лишний вес. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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