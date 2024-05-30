Врач назвал неожиданный способ борьбы с лишним весом

Пересадка фекальной микробиоты (введение фекальной суспензии, полученной от здорового человека, в ЖКТ другого человека с целью восстановления стабильной кишечной микробиоты) может стать эффективным методом в борьбе с ожирением и метаболическим синдромом. Об этом рассказал врач-эндоскопист Сеченовского Университета Андрей Кирюхин.
«Фекальная трансплантация помогает при борьбе с избыточным весом, с метаболическим синдромом», — сказал Кирюхин в интервью «Газете.Ru». Он уточнил, что микробы в кишечнике способны производить соединения, влияющие на метаболизм и иммунную систему, и их состав может корректироваться с помощью пересадки.
Кирюхин также отметил, что микробиота оказывает влияние на пищевые привычки, и пересадка фекальной микробиоты в будущем может использоваться для коррекции пищевого поведения и лечения различных заболеваний. Однако пока процедура применяется только для лечения определенных заболеваний ЖКТ, и необходимо дополнительное изучение для подтверждения ее эффективности в других областях.
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