Названы три положительных момента в изменениях налоговой системы

С 2025 года в России вырастут нормы потребления, снизится инфляция и замедлятся темпы экономического роста. По мнению экономистов это произойдет благодаря изменению налоговой системы.
«Возможными макроэкономическими последствиями от изменения налоговой системы в 2025 году названы рост нормы потребления, снижение инфляции и снижение темпов экономического роста», — пишет РБК со ссылкой на опрошенных экономистов. Эффект на экономическую динамику будет определиться тратами, которые поступят от дополнительных доходов.
По мнению главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антона Прокудина, рост налогов приведет к перераспределению государственного бюджета. По оценкам Минфина, в 2025 году дополнительные доходы государства от повышения налогов составят 2,6 трлн рублей.
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