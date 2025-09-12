Силы Северного флота России развернуты в ближней и дальней морских зонах в рамках начавшегося сегодня учения «Запад-2025». Об этом сообщило Минобороны РФ. Корабли и подводные лодки уже приступили к выполнению задач по обеспечению военной безопасности на арктических рубежах.
«В рамках стартовавшего сегодня совместного стратегического учения „Запад-2025“ силы Северного флота приступили к развертыванию в ближней и дальних морских зонах», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что в ближней морской зоне работают тральные и поисково-ударные группы Кольской флотилии, в Баренцевом море — ударная группа с ракетным крейсером, фрегатом и подлодками. В то же время в дальней зоне, а именно в северных районах Северного Ледовитого океана, действует арктическая экспедиционная группировка Северного флота.
В ходе учения отрабатывается защита объектов береговой инфраструктуры и гарнизонов, управление разнородными силами, а также применение высокоточного оружия и новейших образцов техники. Особое внимание уделяется взаимодействию между кораблями, авиацией и береговыми подразделениями.
Сегодня, 12 сентября, Россия и Беларусь начали совместные учения «Запад-2025». В ответ Польша закрыла все пограничные переходы с Беларусью, включая железнодорожные, сообщил премьер-министр Дональд Туск. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что маневры имеют оборонительный характер и не направлены против других стран. Несмотря на это, Польша направила к границе с Россией и Беларусью около 40 тысяч военных. Лукашенко также подчеркнул, что учения проходят на фоне усиления военной активности в регионе. Ожидается, что российские и белорусские военные отработают планы по применению ядерного оружия, передает «Царьград».
