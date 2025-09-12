Силы Северного флота России развернуты в рамках учений «Запад-2025». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В северных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск)
В северных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Силы Северного флота России развернуты в ближней и дальней морских зонах в рамках начавшегося сегодня учения «Запад-2025». Об этом сообщило Минобороны РФ. Корабли и подводные лодки уже приступили к выполнению задач по обеспечению военной безопасности на арктических рубежах.

«В рамках стартовавшего сегодня совместного стратегического учения „Запад-2025“ силы Северного флота приступили к развертыванию в ближней и дальних морских зонах», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что в ближней морской зоне работают тральные и поисково-ударные группы Кольской флотилии, в Баренцевом море — ударная группа с ракетным крейсером, фрегатом и подлодками. В то же время в дальней зоне, а именно в северных районах Северного Ледовитого океана, действует арктическая экспедиционная группировка Северного флота.

В ходе учения отрабатывается защита объектов береговой инфраструктуры и гарнизонов, управление разнородными силами, а также применение высокоточного оружия и новейших образцов техники. Особое внимание уделяется взаимодействию между кораблями, авиацией и береговыми подразделениями.

Сегодня, 12 сентября, Россия и Беларусь начали совместные учения «Запад-2025». В ответ Польша закрыла все пограничные переходы с Беларусью, включая железнодорожные, сообщил премьер-министр Дональд Туск. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что маневры имеют оборонительный характер и не направлены против других стран. Несмотря на это, Польша направила к границе с Россией и Беларусью около 40 тысяч военных. Лукашенко также подчеркнул, что учения проходят на фоне усиления военной активности в регионе. Ожидается, что российские и белорусские военные отработают планы по применению ядерного оружия, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы Северного флота России развернуты в ближней и дальней морских зонах в рамках начавшегося сегодня учения «Запад-2025». Об этом сообщило Минобороны РФ. Корабли и подводные лодки уже приступили к выполнению задач по обеспечению военной безопасности на арктических рубежах. «В рамках стартовавшего сегодня совместного стратегического учения „Запад-2025“ силы Северного флота приступили к развертыванию в ближней и дальних морских зонах», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве уточнили, что в ближней морской зоне работают тральные и поисково-ударные группы Кольской флотилии, в Баренцевом море — ударная группа с ракетным крейсером, фрегатом и подлодками. В то же время в дальней зоне, а именно в северных районах Северного Ледовитого океана, действует арктическая экспедиционная группировка Северного флота. В ходе учения отрабатывается защита объектов береговой инфраструктуры и гарнизонов, управление разнородными силами, а также применение высокоточного оружия и новейших образцов техники. Особое внимание уделяется взаимодействию между кораблями, авиацией и береговыми подразделениями. Сегодня, 12 сентября, Россия и Беларусь начали совместные учения «Запад-2025». В ответ Польша закрыла все пограничные переходы с Беларусью, включая железнодорожные, сообщил премьер-министр Дональд Туск. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что маневры имеют оборонительный характер и не направлены против других стран. Несмотря на это, Польша направила к границе с Россией и Беларусью около 40 тысяч военных. Лукашенко также подчеркнул, что учения проходят на фоне усиления военной активности в регионе. Ожидается, что российские и белорусские военные отработают планы по применению ядерного оружия, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...