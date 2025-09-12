Российские вертолеты отработали ракетные удары по наземным целям на учениях в Белоруссии. Видео

Минобороны РФ опубликовало кадры поддержки с воздуха учений «Запад-2025»
Россия совместно с Белоруссией проводит учения на полигоне «Борисовский»
Россия совместно с Белоруссией проводит учения на полигоне «Борисовский»
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Экипажи ударных вертолетов Ми-35М армейской авиации провели боевые стрельбы и воздушную разведку на полигоне «Борисовский» в Республике Беларусь в рамках учения «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В рамках совместного стратегического учения „Запад-2025“ экипажи ударных вертолётов Ми-35М армейской авиации отработали задачи по ведению воздушной разведки, нанесению ракетного удара по наземным целям и оказали поддержку подразделениям наземной группировки войск», — передает пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России под названием «Запад-2025» проходят на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. Основной задачей маневров является проверка потенциала двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Во время учений белорусские военные отработают противодействие ударам с воздуха, меры по нейтрализации диверсионных групп, а также восстановление контроля над захваченными территориями. Общее руководство проведением учений осуществляет Генеральный штаб вооруженных сил Беларуси.

