Украинского священника пытались мобилизовать в ВСУ

В украинском городе Черкассы представители территориального центра комплектования (ТЦК) пытались мобилизовать православного священнослужителя и блогера Андрея Шимановича. Во время проверки документов на улице он оказал сопротивление сотрудникам ТЦК. Также сообщается, что при задержании у Шимановича был обнаружен пистолет, пишет украинское издание «Обозреватель».
«Военкомы остановили Шимановича на улице в Черкассах и попросили военно-учетные документы. Тот стал сопротивляться и, как уверяют украинские издания, попытался отбиться от ТЦКшников пакетом, в котором лежал предмет, якобы похожий на топор», — передает издание со ссылкой на ТЦК Черкасской области. Кроме того, священник применил против них газовый баллончик.
Отмечается, что в 2024 году Андрей Шиманович вышел из состава Православной церкви Украины и вновь присоединился к Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Вторая, несмотря на проведенные реформы, фактически сохраняет связь с Русской православной церковью (РПЦ). Ранее Андрей Шиманович уже находился в розыске на Украине. В настоящее время ему грозит уголовное преследование или немедленное отправление на передовую.
Вчера в Черновицкой области сотрудники ТЦК задержали протоиерея канонической Украинской православной церкви Николая Григу. В Черновицко-Буковинской епархии сообщили, что сейчас священнослужитель содержится в территориальном центре комплектования города Черновцы.
