Бастрыкин заинтересовался судьбой свердловской семьи из аварийного дома

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Бастрыкин встал на защиту жилищных прав свердловской семьи (архивное фото)
Бастрыкин встал на защиту жилищных прав свердловской семьи (архивное фото) Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с семьей из свердловского села Камышево, которая вынуждена жить в аварийном доме. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.

«Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад о принятых мерах по защите жилищных прав семьи из села Камышево, которая с 2017 года вынуждена проживать в аварийном доме. Следственными органами по региону по данному факту уже проводится проверка», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета.

По данным ведомства, жители покинули аварийный дом, кроме одной семьи. Эта семья осталась жить в опасных условиях из-за отсутствия маневренного жилфонда, отметили в СК.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с семьей из свердловского села Камышево, которая вынуждена жить в аварийном доме. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад о принятых мерах по защите жилищных прав семьи из села Камышево, которая с 2017 года вынуждена проживать в аварийном доме. Следственными органами по региону по данному факту уже проводится проверка», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. По данным ведомства, жители покинули аварийный дом, кроме одной семьи. Эта семья осталась жить в опасных условиях из-за отсутствия маневренного жилфонда, отметили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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