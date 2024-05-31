Бастрыкин заинтересовался судьбой свердловской семьи из аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с семьей из свердловского села Камышево, которая вынуждена жить в аварийном доме. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.
«Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад о принятых мерах по защите жилищных прав семьи из села Камышево, которая с 2017 года вынуждена проживать в аварийном доме. Следственными органами по региону по данному факту уже проводится проверка», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета.
По данным ведомства, жители покинули аварийный дом, кроме одной семьи. Эта семья осталась жить в опасных условиях из-за отсутствия маневренного жилфонда, отметили в СК.
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