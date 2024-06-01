01 июня 2024
31 мая 2024

В Пермском округе умерла заслуженный учитель Лидия Смирнова

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки проводят в последний путь заслуженную учительницу
Пермяки проводят в последний путь заслуженную учительницу Фото:

Заслуженный учитель Лидия Смирнова ушла из жизни в Пермском круге. Она отдала десятки лет системе школьного образования. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети.

«Скончалась Лидия Алексеевна Смирнова — заслуженный учитель школы и отличник народного просвещения. Она 40 лет отдала системе образования Пермского муниципального округа», — говорится в сообщении представителей администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Прощание состоится 3 июня в 11:20 в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми, уточнили в мэрии. Власти выразили соболезнования родным и близким покойной.

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Заслуженный учитель Лидия Смирнова ушла из жизни в Пермском круге. Она отдала десятки лет системе школьного образования. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети. «Скончалась Лидия Алексеевна Смирнова — заслуженный учитель школы и отличник народного просвещения. Она 40 лет отдала системе образования Пермского муниципального округа», — говорится в сообщении представителей администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится 3 июня в 11:20 в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми, уточнили в мэрии. Власти выразили соболезнования родным и близким покойной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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