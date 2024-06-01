В Пермском округе умерла заслуженный учитель Лидия Смирнова

Пермяки проводят в последний путь заслуженную учительницу
Заслуженный учитель Лидия Смирнова ушла из жизни в Пермском круге. Она отдала десятки лет системе школьного образования. Об этом сообщили представители мэрии в соцсети.
«Скончалась Лидия Алексеевна Смирнова — заслуженный учитель школы и отличник народного просвещения. Она 40 лет отдала системе образования Пермского муниципального округа», — говорится в сообщении представителей администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание состоится 3 июня в 11:20 в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми, уточнили в мэрии. Власти выразили соболезнования родным и близким покойной.
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