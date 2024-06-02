Додик заявил о бешенстве Запада из-за Украины

Додик: передача Украине дальнобойных ракет говорит о том, что Запад взбесился

02 июня 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут управлять дальнобойными ракетами Запада, заявил Додик Фото: U.S. Navy новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передача Киеву дальнобойных ракет, поражающих территории России, говорит о том, что западные страны взбесились. При этом сами военные ВСУ не могут управлять этим оружием, для этого в страну должны приехать войска ФРГ и Франции. Об этом сообщил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Первый вопрос — эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. <…> Уверен, что у РФ стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — передает заявил Додик. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что для запуска этих ракет понадобятся обученные военные из Франции и Германии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение в сфере безопасности. Согласно ему, Швеция будет предоставлять военную помощь Киеву на сумму около 6,5 млрд евро до 2026 года. Также Украина получит вооружение. Кроме того, Зеленский лично поспросил у министра обороны США Ллойда Остина новое оружие для ударов по России. Во время встречи прошло обсуждение подготовки подписания двустороннего соглашения о безопасности. Помимо прочего, глава Украины поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение наносить удары по РФ американским оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передача Киеву дальнобойных ракет, поражающих территории России, говорит о том, что западные страны взбесились. При этом сами военные ВСУ не могут управлять этим оружием, для этого в страну должны приехать войска ФРГ и Франции. Об этом сообщил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Первый вопрос — эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. <…> Уверен, что у РФ стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — передает заявил Додик. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что для запуска этих ракет понадобятся обученные военные из Франции и Германии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение в сфере безопасности. Согласно ему, Швеция будет предоставлять военную помощь Киеву на сумму около 6,5 млрд евро до 2026 года. Также Украина получит вооружение. Кроме того, Зеленский лично поспросил у министра обороны США Ллойда Остина новое оружие для ударов по России. Во время встречи прошло обсуждение подготовки подписания двустороннего соглашения о безопасности. Помимо прочего, глава Украины поблагодарил президента США Джо Байдена за разрешение наносить удары по РФ американским оружием.