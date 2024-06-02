Зеленский лично попросил оружие у Ллойда Остина

02 июня 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украины Владимир Зеленский попросил у министра обороны США Ллойда Остина новое вооружение для противостояния России. Их встреча состоялась на полях Азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщил Зеленский. «Обсудили ключевое — оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также выразил благодарность президенту США Джо Байдену за разрешение бить по России американским оружием. Это разрешение было дано на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. При этом поставленное вооружение может применяться только во время контрбатарейной борьбы. До этого сам Зеленский просил НАТО снять полный запрет. По его словам, он опасается, что наступление ВС РФ в регионе сильно повлияет на общую ситуацию на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский попросил у министра обороны США Ллойда Остина новое вооружение для противостояния России. Их встреча состоялась на полях Азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщил Зеленский. «Обсудили ключевое — оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также выразил благодарность президенту США Джо Байдену за разрешение бить по России американским оружием. Это разрешение было дано на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. При этом поставленное вооружение может применяться только во время контрбатарейной борьбы. До этого сам Зеленский просил НАТО снять полный запрет. По его словам, он опасается, что наступление ВС РФ в регионе сильно повлияет на общую ситуацию на фронте.