Певица Нюша и ее муж не могут поделить имущество при разводе

Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, так как у них его практически нет. Супруги прожили в браке семь лет.
«Нюша и Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, потому что делить нечего», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) и Игорь Сивов прожили в браке семь лет и воспитали двоих детей — дочь Серафиму-Симбу и сына Сафрона. 24 мая они подали заявление о разводе в Хорошевский суд, но при этом заверили близких, что останутся друзьями.
Согласно полученной информации, паре действительно нечего делить, так как у них нет общей недвижимости. У Нюши есть собственная квартира на Карамышевской набережной площадью 159 квадратных метров, которую она приобрела в 2016 году за примерно 68 миллионов рублей. Что касается Игоря Сивова, то у него есть квартира в Казани, где он зарегистрирован. Поскольку все это имущество было приобретено до брака, супруги не могут претендовать на него.
Кроме того, у них нет общих автомобилей. Сивов ездил на Porsche Cayenne до 2023 года, но потом продал его. У Нюши был Mercedes-Benz СLS 400 4 MATIC, который она продала в 2021 году, передали в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.