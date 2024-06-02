Певица Нюша и ее муж не могут поделить имущество при разводе

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Нюша разводится со своим мужем Игорем Сивовым после семи лет брака, пишет Shot
Нюша разводится со своим мужем Игорем Сивовым после семи лет брака, пишет Shot Фото:

Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, так как у них его практически нет. Супруги прожили в браке семь лет.

«Нюша и Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, потому что делить нечего», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) и Игорь Сивов прожили в браке семь лет и воспитали двоих детей — дочь Серафиму-Симбу и сына Сафрона. 24 мая они подали заявление о разводе в Хорошевский суд, но при этом заверили близких, что останутся друзьями.

Согласно полученной информации, паре действительно нечего делить, так как у них нет общей недвижимости. У Нюши есть собственная квартира на Карамышевской набережной площадью 159 квадратных метров, которую она приобрела в 2016 году за примерно 68 миллионов рублей. Что касается Игоря Сивова, то у него есть квартира в Казани, где он зарегистрирован. Поскольку все это имущество было приобретено до брака, супруги не могут претендовать на него.

Кроме того, у них нет общих автомобилей. Сивов ездил на Porsche Cayenne до 2023 года, но потом продал его. У Нюши был Mercedes-Benz СLS 400 4 MATIC, который она продала в 2021 году, передали в telegram-канале. 

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Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, так как у них его практически нет. Супруги прожили в браке семь лет. «Нюша и Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, потому что делить нечего», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) и Игорь Сивов прожили в браке семь лет и воспитали двоих детей — дочь Серафиму-Симбу и сына Сафрона. 24 мая они подали заявление о разводе в Хорошевский суд, но при этом заверили близких, что останутся друзьями. Согласно полученной информации, паре действительно нечего делить, так как у них нет общей недвижимости. У Нюши есть собственная квартира на Карамышевской набережной площадью 159 квадратных метров, которую она приобрела в 2016 году за примерно 68 миллионов рублей. Что касается Игоря Сивова, то у него есть квартира в Казани, где он зарегистрирован. Поскольку все это имущество было приобретено до брака, супруги не могут претендовать на него. Кроме того, у них нет общих автомобилей. Сивов ездил на Porsche Cayenne до 2023 года, но потом продал его. У Нюши был Mercedes-Benz СLS 400 4 MATIC, который она продала в 2021 году, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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