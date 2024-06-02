В Миассе спасатели сняли раздетого мужчину с карниза дома

В Миассе Челябинской области утром 2 июня спасатели сняли раздетого мужчину с козырька второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона
«Воскресным утром на улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде одного из жилых домов раздетого мужчину, который висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался „войти в дом“. Угрозы жизни мужчины не существовало», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Спасатели пояснили, что мужчина находился на козырьке магазинов первого этажа, а сам проживал на третьем. Каким образом он попал на кровлю магазина, рассказать он не смог, как и самостоятельно спуститься оттуда.
«Альпснаряжение для эвакуации мужчины с козырька не потребовалось. После осмотра внешних признаков травм спасатели не обнаружили, но ориентируясь на жалобы, пострадавшего на мягких носилках через окно отзывчивых соседей внесли в дом», — добавили в пресс-службе ведомства.
Мужчину по лестнице эвакуировали во двор дома. Там его передали медикам скорой помощи.
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