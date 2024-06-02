В Миассе спасатели сняли раздетого мужчину с карниза дома

03 июня 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Мужчина находился на козырьке магазина второго этажа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Миассе Челябинской области утром 2 июня спасатели сняли раздетого мужчину с козырька второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона «Воскресным утром на улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде одного из жилых домов раздетого мужчину, который висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался „войти в дом“. Угрозы жизни мужчины не существовало», — уточнили в пресс-службе ведомства. Спасатели пояснили, что мужчина находился на козырьке магазинов первого этажа, а сам проживал на третьем. Каким образом он попал на кровлю магазина, рассказать он не смог, как и самостоятельно спуститься оттуда. «Альпснаряжение для эвакуации мужчины с козырька не потребовалось. После осмотра внешних признаков травм спасатели не обнаружили, но ориентируясь на жалобы, пострадавшего на мягких носилках через окно отзывчивых соседей внесли в дом», — добавили в пресс-службе ведомства. Мужчину по лестнице эвакуировали во двор дома. Там его передали медикам скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области утром 2 июня спасатели сняли раздетого мужчину с козырька второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона «Воскресным утром на улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде одного из жилых домов раздетого мужчину, который висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался „войти в дом“. Угрозы жизни мужчины не существовало», — уточнили в пресс-службе ведомства. Спасатели пояснили, что мужчина находился на козырьке магазинов первого этажа, а сам проживал на третьем. Каким образом он попал на кровлю магазина, рассказать он не смог, как и самостоятельно спуститься оттуда. «Альпснаряжение для эвакуации мужчины с козырька не потребовалось. После осмотра внешних признаков травм спасатели не обнаружили, но ориентируясь на жалобы, пострадавшего на мягких носилках через окно отзывчивых соседей внесли в дом», — добавили в пресс-службе ведомства. Мужчину по лестнице эвакуировали во двор дома. Там его передали медикам скорой помощи.