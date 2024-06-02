02 июня 2024
01 июня 2024

В Миассе спасатели сняли раздетого мужчину с карниза дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой дом по адресу Володарского 54. Курган, жилой дом, окна, фасад здания аварийный, трещины в стене, улица володарского54
Мужчина находился на козырьке магазина второго этажа Фото:

В Миассе Челябинской области утром 2 июня спасатели сняли раздетого мужчину с козырька второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона

«Воскресным утром на улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде одного из жилых домов раздетого мужчину, который висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался „войти в дом“. Угрозы жизни мужчины не существовало», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели пояснили, что мужчина находился на козырьке магазинов первого этажа, а сам проживал на третьем. Каким образом он попал на кровлю магазина, рассказать он не смог, как и самостоятельно спуститься оттуда.

«Альпснаряжение для эвакуации мужчины с козырька не потребовалось. После осмотра внешних признаков травм спасатели не обнаружили, но ориентируясь на жалобы, пострадавшего на мягких носилках через окно отзывчивых соседей внесли в дом», — добавили в пресс-службе ведомства.

Мужчину по лестнице эвакуировали во двор дома. Там его передали медикам скорой помощи.

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В Миассе Челябинской области утром 2 июня спасатели сняли раздетого мужчину с козырька второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона «Воскресным утром на улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде одного из жилых домов раздетого мужчину, который висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался „войти в дом“. Угрозы жизни мужчины не существовало», — уточнили в пресс-службе ведомства. Спасатели пояснили, что мужчина находился на козырьке магазинов первого этажа, а сам проживал на третьем. Каким образом он попал на кровлю магазина, рассказать он не смог, как и самостоятельно спуститься оттуда. «Альпснаряжение для эвакуации мужчины с козырька не потребовалось. После осмотра внешних признаков травм спасатели не обнаружили, но ориентируясь на жалобы, пострадавшего на мягких носилках через окно отзывчивых соседей внесли в дом», — добавили в пресс-службе ведомства. Мужчину по лестнице эвакуировали во двор дома. Там его передали медикам скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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