В МИД ответили на намерения Киева использовать Рatriot в небе над Россией

МИД РФ: Запад обостряет конфликт на Украине намерением использовать Рatriot в РФ

03 июня 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Запад идет по пути эскалации украинского конфликта при условии применением Киева комплекса Рatriot, заявил Грушко Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны ухудшат ситуацию в украинском конфликте, если Киев начнет применять зенитно-ракетный комплекс Рatriot в небе над российской территорией. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации», — заявил Грушко, отвечая на вопрос о возможности применения Киевом зенитного комплекса в воздушном пространстве Россией. Он добавил, что РФ примет все меры, чтобы нейтрализовать угрозы. Информацию передает ТАСС. Ранее китайское издание Asiatimes сообщило, что Китай выразил серьезное беспокойство по поводу разрешения США Украине наносить удары вглубь России и возможного ввода войск НАТО на территорию Киева. Пекин пригрозил, что такие шаги могут привести к трагическим последствиям для Европы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны ухудшат ситуацию в украинском конфликте, если Киев начнет применять зенитно-ракетный комплекс Рatriot в небе над российской территорией. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации», — заявил Грушко, отвечая на вопрос о возможности применения Киевом зенитного комплекса в воздушном пространстве Россией. Он добавил, что РФ примет все меры, чтобы нейтрализовать угрозы. Информацию передает ТАСС. Ранее китайское издание Asiatimes сообщило, что Китай выразил серьезное беспокойство по поводу разрешения США Украине наносить удары вглубь России и возможного ввода войск НАТО на территорию Киева. Пекин пригрозил, что такие шаги могут привести к трагическим последствиям для Европы.