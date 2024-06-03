В Китае пригрозили НАТО после разрешения бить вглубь России

Asiatimes: Европа скоро будет заполнена мешками для трупов
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Китай пригрозил ужасающими последствиями для Европы после разрешения для Киева наносить удары по РФ, заявили в Asiatimes Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китай пригрозил НАТО плачевным исходом после разрешения США для Украины наносить удары вглубь России и ввода войск альянса на территорию Киева. При таких действиях Европа может быть заполнена «мешками с трупами». Об этом сообщает китайская Asiatimes.

«Ввод солдат НАТО в относительно небольшом количестве не является решением проблемы. Это означает только то, что Европа скоро будет заполнена мешками для трупов», — передает издание. Внутри НАТО существуют различные мнения относительно участия альянса в конфликте на Украине. Венгрия, например, выражает протест против участия НАТО и ударов по территории России. Италия также выступает против подобной идеи. Однако Германия заявляет о поддержке, но не предоставляет Киеву ракеты Taurus для ударов вглубь РФ.

В материале отмечают, что новая политика США может привести к напряженности в отношениях с Россией. Самым вероятным исходом является продолжение конфликта на Украине, что повлечет за собой дополнительные потери для Североатлантического альянса, включая жизни солдат. Планы о возможном использовании авиации или сухопутных войск НАТО на территории Киева считаются маловероятными из-за возможных катастрофических последствий для Европы.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по территории России. Позже американский журнал National Interest сообщил, что Штатам следует осторожней относиться к применению своего оружия против российской стороны, потому что это может привести к ядерному конфликту.

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Китай пригрозил НАТО плачевным исходом после разрешения США для Украины наносить удары вглубь России и ввода войск альянса на территорию Киева. При таких действиях Европа может быть заполнена «мешками с трупами». Об этом сообщает китайская Asiatimes. «Ввод солдат НАТО в относительно небольшом количестве не является решением проблемы. Это означает только то, что Европа скоро будет заполнена мешками для трупов», — передает издание. Внутри НАТО существуют различные мнения относительно участия альянса в конфликте на Украине. Венгрия, например, выражает протест против участия НАТО и ударов по территории России. Италия также выступает против подобной идеи. Однако Германия заявляет о поддержке, но не предоставляет Киеву ракеты Taurus для ударов вглубь РФ. В материале отмечают, что новая политика США может привести к напряженности в отношениях с Россией. Самым вероятным исходом является продолжение конфликта на Украине, что повлечет за собой дополнительные потери для Североатлантического альянса, включая жизни солдат. Планы о возможном использовании авиации или сухопутных войск НАТО на территории Киева считаются маловероятными из-за возможных катастрофических последствий для Европы. Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по территории России. Позже американский журнал National Interest сообщил, что Штатам следует осторожней относиться к применению своего оружия против российской стороны, потому что это может привести к ядерному конфликту.
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