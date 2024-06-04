В центре Перми автомобиль сбил мотоциклистку

ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП с участием мотоциклистки
В Перми у ЖК «Новый центр» вечером 4 июня водитель автомобиля сбил девушку на мотоцикле. Об этом сообщил очевидец происшествия.
«На перекрестке улиц 25 Октября и Революции у ЖК „Новый центр“ мужчина за рулем автомобиля сбил мотоциклистку. На месте работают оперативные службы, оба участника ДТП живы», — передает портал «59.RU» со ссылкой на своего журналиста, который стал очевидцем аварии.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию по городу Перми по теме публикации. Ответ ожидается.
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