04 июня 2024

В центре Перми автомобиль сбил мотоциклистку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП с участием мотоциклистки
ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП с участием мотоциклистки Фото:

В Перми у ЖК «Новый центр» вечером 4 июня водитель автомобиля сбил девушку на мотоцикле. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«На перекрестке улиц 25 Октября и Революции у ЖК „Новый центр“ мужчина за рулем автомобиля сбил мотоциклистку. На месте работают оперативные службы, оба участника ДТП живы», — передает портал «59.RU» со ссылкой на своего журналиста, который стал очевидцем аварии.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию по городу Перми по теме публикации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми у ЖК «Новый центр» вечером 4 июня водитель автомобиля сбил девушку на мотоцикле. Об этом сообщил очевидец происшествия. «На перекрестке улиц 25 Октября и Революции у ЖК „Новый центр“ мужчина за рулем автомобиля сбил мотоциклистку. На месте работают оперативные службы, оба участника ДТП живы», — передает портал «59.RU» со ссылкой на своего журналиста, который стал очевидцем аварии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Госавтоинспекцию по городу Перми по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...