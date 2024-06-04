04 июня 2024

Рейсы из Антальи в Екатеринбург и обратно отменили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы в Екатеринбург и обратно были отменены
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Рейс WZ-3062 авиакомпании Red Wings из одноименного аэропорта Антальи (Турция) в екатеринбургский аэропорт Кольцово отменен. Помимо этого, не состоится и обратный рейс, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс WZ-3062 судна B-777 должен был вылететь из Антальи в 01:30 5 июня и приземлиться в Екатеринбурге в 08:05. Обратный вылет рейса WZ-3061 был запланирован на 10:05. Оба рейса отменены», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.

Причина отмены рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Рейс WZ-3062 авиакомпании Red Wings из одноименного аэропорта Антальи (Турция) в екатеринбургский аэропорт Кольцово отменен. Помимо этого, не состоится и обратный рейс, следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Рейс WZ-3062 судна B-777 должен был вылететь из Антальи в 01:30 5 июня и приземлиться в Екатеринбурге в 08:05. Обратный вылет рейса WZ-3061 был запланирован на 10:05. Оба рейса отменены», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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