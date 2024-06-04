Рейс WZ-3062 авиакомпании Red Wings из одноименного аэропорта Антальи (Турция) в екатеринбургский аэропорт Кольцово отменен. Помимо этого, не состоится и обратный рейс, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс WZ-3062 судна B-777 должен был вылететь из Антальи в 01:30 5 июня и приземлиться в Екатеринбурге в 08:05. Обратный вылет рейса WZ-3061 был запланирован на 10:05. Оба рейса отменены», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.
Причина отмены рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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