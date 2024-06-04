04 июня 2024

Челябинская спортсменка выступит в Париже на Олимпийских играх — 2024

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Сабина Гилязова - призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов «Мирового тура»
Сабина Гилязова - призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов «Мирового тура» Фото:

На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступит челябинка Сабина Гилязова. Призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов «Мирового тура» выступит в весовой категории до 48 кг, сообщили в пресс-службе минспорта.

«Объявлен состав российской команды по дзюдо на Олимпийские игры 2024 в Париже. От Челябинской области в весовой категории до 48 кг выступит призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов „Мирового тура“ Сабина Гилязова», — сообщили в ведомстве.

Олимпийские игры в столице Франции пройдут уже в третий раз. Личный турнир по дзюдо на Играх-2024 продлится с 27 июля по 2 августа 2024 года. 

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На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступит челябинка Сабина Гилязова. Призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов «Мирового тура» выступит в весовой категории до 48 кг, сообщили в пресс-службе минспорта. «Объявлен состав российской команды по дзюдо на Олимпийские игры 2024 в Париже. От Челябинской области в весовой категории до 48 кг выступит призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов „Мирового тура“ Сабина Гилязова», — сообщили в ведомстве. Олимпийские игры в столице Франции пройдут уже в третий раз. Личный турнир по дзюдо на Играх-2024 продлится с 27 июля по 2 августа 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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