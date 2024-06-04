Челябинская спортсменка выступит в Париже на Олимпийских играх — 2024

На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже выступит челябинка Сабина Гилязова. Призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов «Мирового тура» выступит в весовой категории до 48 кг, сообщили в пресс-службе минспорта.
«Объявлен состав российской команды по дзюдо на Олимпийские игры 2024 в Париже. От Челябинской области в весовой категории до 48 кг выступит призер двух чемпионатов Европы, победительница двух этапов „Мирового тура“ Сабина Гилязова», — сообщили в ведомстве.
Олимпийские игры в столице Франции пройдут уже в третий раз. Личный турнир по дзюдо на Играх-2024 продлится с 27 июля по 2 августа 2024 года.
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