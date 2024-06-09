В работе Telegram произошел масштабный сбой: поступили сообщения из разных регионов мира

Telegram заработал после масштабного сбоя

09 июня 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Мессенджер работает в штатном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Неполадки были зафиксированы не только в России, но и других странах. URA.RU рассказывает подробнее про сбой в работе мессенджера. В работе Telegram произошел массовый сбой В работе мессенджера произошел массовый сбой. Неполадки зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Проблемы возникали при отправке сообщений и обновлении информации как в мобильной, так и веб-версии. Причина сбоя неизвестна. Согласно данным сервиса Downdetector, чаще всего неполадки отмечались в Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Калининграде. Сбои в работе Telegram зафиксировали в США и Европе На неполадки в работе Telegram жаловались не только пользователи России, но и других государств. Так, о сбое сообщали во Франции, Португалии, Бельгии, Италии, Германии, США и других странах. Telegram заработал после масштабного сбоя Сервис уже возобновил свою работу. Сбой продолжался примерно с 21:30 до 23:00 по московскому времени (23:30-01:00 по уральскому времени). На данный момент пользователи могут продолжать общение и обмен данными без ограничений. Официальные представители мессенджера пока не предоставили комментариев по поводу произошедшего сбоя. Однако гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал РИА Новости, что сбой мог быть вызван тестированием новых функций и обновлений в Telegram или внутренними проблемами сервиса. При этом он опроверг информацию о том, что неполадки могут быть вызваны DDoS-атаками, связанными с пленарной сессией президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. Согласно данным сервиса Downdetector сбой произошел примерно в 21:40 (мск) Сервис Downdetector https://downdetector.com/status/telegram/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Неполадки были зафиксированы не только в России, но и других странах. URA.RU рассказывает подробнее про сбой в работе мессенджера. В работе мессенджера произошел массовый сбой. Неполадки зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Проблемы возникали при отправке сообщений и обновлении информации как в мобильной, так и веб-версии. Причина сбоя неизвестна. Согласно данным сервиса Downdetector, чаще всего неполадки отмечались в Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Калининграде. На неполадки в работе Telegram жаловались не только пользователи России, но и других государств. Так, о сбое сообщали во Франции, Португалии, Бельгии, Италии, Германии, США и других странах. Сервис уже возобновил свою работу. Сбой продолжался примерно с 21:30 до 23:00 по московскому времени (23:30-01:00 по уральскому времени). На данный момент пользователи могут продолжать общение и обмен данными без ограничений. Официальные представители мессенджера пока не предоставили комментариев по поводу произошедшего сбоя. Однако гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал РИА Новости, что сбой мог быть вызван тестированием новых функций и обновлений в Telegram или внутренними проблемами сервиса. При этом он опроверг информацию о том, что неполадки могут быть вызваны DDoS-атаками, связанными с пленарной сессией президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ.