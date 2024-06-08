08 июня 2024

Telegram заработал после масштабного сбоя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Мессенджер Telegram заработал после масштабного сбоя Фото:

В субботу вечером мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем, однако теперь сервис возобновил свою работу. Корреспондент URA.RU также убедился в этом.

Проблемы в функционировании Telegram начались примерно с 21:30 до 23:00 по московскому времени, в результате чего пользователи испытывали трудности с отправкой сообщений и обновлением чатов. Сообщения о неполадках поступали со всего мира, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурса.

На данный момент сервис Telegram восстановил свою работу и функционирует в штатном режиме. Пользователи могут продолжать общение и обмен данными без ограничений. Официальные представители мессенджера пока не предоставили комментариев относительно причин произошедшего сбоя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В субботу вечером мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем, однако теперь сервис возобновил свою работу. Корреспондент URA.RU также убедился в этом. Проблемы в функционировании Telegram начались примерно с 21:30 до 23:00 по московскому времени, в результате чего пользователи испытывали трудности с отправкой сообщений и обновлением чатов. Сообщения о неполадках поступали со всего мира, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурса. На данный момент сервис Telegram восстановил свою работу и функционирует в штатном режиме. Пользователи могут продолжать общение и обмен данными без ограничений. Официальные представители мессенджера пока не предоставили комментариев относительно причин произошедшего сбоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...