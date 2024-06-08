Telegram заработал после масштабного сбоя

09 июня 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Мессенджер Telegram заработал после масштабного сбоя Фото: Денис Моргунов © URA.RU В субботу вечером мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем, однако теперь сервис возобновил свою работу. Корреспондент URA.RU также убедился в этом. Проблемы в функционировании Telegram начались примерно с 21:30 до 23:00 по московскому времени, в результате чего пользователи испытывали трудности с отправкой сообщений и обновлением чатов. Сообщения о неполадках поступали со всего мира, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурса. На данный момент сервис Telegram восстановил свою работу и функционирует в штатном режиме. Пользователи могут продолжать общение и обмен данными без ограничений. Официальные представители мессенджера пока не предоставили комментариев относительно причин произошедшего сбоя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В субботу вечером мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем, однако теперь сервис возобновил свою работу. Корреспондент URA.RU также убедился в этом. Проблемы в функционировании Telegram начались примерно с 21:30 до 23:00 по московскому времени, в результате чего пользователи испытывали трудности с отправкой сообщений и обновлением чатов. Сообщения о неполадках поступали со всего мира, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурса. На данный момент сервис Telegram восстановил свою работу и функционирует в штатном режиме. Пользователи могут продолжать общение и обмен данными без ограничений. Официальные представители мессенджера пока не предоставили комментариев относительно причин произошедшего сбоя.