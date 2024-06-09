Аналитик опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным

Кусков: глобальный сбой в работе Telegram связан с внутренними проблемами

09 июня 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Масштабный сбоя в Telegram имел глобальный характер Глобальный сбой в работе мессенджера Telegram скорее всего вызван внутренними проблемами сервиса, а не DDoS-атаками, связанными с пленарной сессией Владимира Путина на ПМЭФ. Об этом заявил руководитель TelecomDaily Денис Кусков. «Сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарку с Путиным во время ПМЭФ. Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то все-таки это связано с проблемами внутри Telegram», — цитируют слова Кускова РИА Новости. Издание отмечает, что сбой мог быть вызван тестированием новых функций и обновлений в Telegram. При этом объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом, но кибератаки были успешно отражены. Вечером 8 июня по меньшей мере часть пользователей из России столкнулись со сбоем Telegram. По данным сервиса Downdetector, он произошел примерно в 21:40 (мск). К ночи 9 июня сервис восстановил свою работу и функционирует в штатном режиме. Официальные представители мессенджера комментариев пока не предоставили. О предыдущем масштабном сбое в работе Telegram URA.RU сообщало 24 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глобальный сбой в работе мессенджера Telegram скорее всего вызван внутренними проблемами сервиса, а не DDoS-атаками, связанными с пленарной сессией Владимира Путина на ПМЭФ. Об этом заявил руководитель TelecomDaily Денис Кусков. «Сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарку с Путиным во время ПМЭФ. Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то все-таки это связано с проблемами внутри Telegram», — цитируют слова Кускова РИА Новости. Издание отмечает, что сбой мог быть вызван тестированием новых функций и обновлений в Telegram. При этом объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом, но кибератаки были успешно отражены. Вечером 8 июня по меньшей мере часть пользователей из России столкнулись со сбоем Telegram. По данным сервиса Downdetector, он произошел примерно в 21:40 (мск). К ночи 9 июня сервис восстановил свою работу и функционирует в штатном режиме. Официальные представители мессенджера комментариев пока не предоставили. О предыдущем масштабном сбое в работе Telegram URA.RU сообщало 24 мая.