Дрон ВСУ атаковал Ярославскую область

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Системы ПВО предотвратили атаку БПЛА Украины на Ярославскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ярославской области системы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников по объектам инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. На данный момент принимаются меры для обеспечения безопасности.

Также в пресс-службе уточнили, что с мерами безопасности связано утреннее перекрытие дороги М8 в регионе. Кроме того, в социальных сетях писали, что были перекрыты выезды в Москву на участке магистрали от Ярославля до Ростова-на-Дону.

Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате этого, по предварительной информации, пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также во время атаки была повреждена линия электропередачи, из-за этого в городе и селах Нежеголь и Ржевка было отключено электроснабжение.

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В Ярославской области системы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников по объектам инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. На данный момент принимаются меры для обеспечения безопасности. Также в пресс-службе уточнили, что с мерами безопасности связано утреннее перекрытие дороги М8 в регионе. Кроме того, в социальных сетях писали, что были перекрыты выезды в Москву на участке магистрали от Ярославля до Ростова-на-Дону. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате этого, по предварительной информации, пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также во время атаки была повреждена линия электропередачи, из-за этого в городе и селах Нежеголь и Ржевка было отключено электроснабжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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