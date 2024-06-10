Дрон ВСУ атаковал Ярославскую область

10 июня 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Системы ПВО предотвратили атаку БПЛА Украины на Ярославскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ярославской области системы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников по объектам инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. На данный момент принимаются меры для обеспечения безопасности. Также в пресс-службе уточнили, что с мерами безопасности связано утреннее перекрытие дороги М8 в регионе. Кроме того, в социальных сетях писали, что были перекрыты выезды в Москву на участке магистрали от Ярославля до Ростова-на-Дону. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате этого, по предварительной информации, пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также во время атаки была повреждена линия электропередачи, из-за этого в городе и селах Нежеголь и Ржевка было отключено электроснабжение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ярославской области системы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников по объектам инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. На данный момент принимаются меры для обеспечения безопасности. Также в пресс-службе уточнили, что с мерами безопасности связано утреннее перекрытие дороги М8 в регионе. Кроме того, в социальных сетях писали, что были перекрыты выезды в Москву на участке магистрали от Ярославля до Ростова-на-Дону. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате этого, по предварительной информации, пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также во время атаки была повреждена линия электропередачи, из-за этого в городе и селах Нежеголь и Ржевка было отключено электроснабжение.