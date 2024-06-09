09 июня 2024

В пермском МЧС назвали места, где можно отдохнуть у воды. Список

МЧС: в Перми оборудуют пять мест для отдыха у воды, но не для купания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В местах у воды можно отдыхать, но не купаться
В местах у воды можно отдыхать, но не купаться Фото:

В Перми в 2024 году оборудуют пять мест для отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

«Постановлением администрации г. Перми от 09.06.2008 № 503 (ред. от 19.12.2023) утвержден перечень организованных мест отдыха людей у воды на территории города Перми. Они находятся Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах и поселке Новые Ляды», — сказано в сообщении.

Уточняется, что эти места не являются пляжами, так как купаться в них запрещено. Всего локаций пять:

  • Кировский район — Правый берег реки Камы по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков;
  • Ленинский район — Правый берег реки Камы в районе Коммунального моста;
  • Мотовилихинский район — Территория между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом;
  • Орджоникидзевский район — Левый берег реки Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС»;
  • Поселок Новые Ляды — Левый берег залива реки Сылвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в 2024 году оборудуют пять мест для отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края. «Постановлением администрации г. Перми от 09.06.2008 № 503 (ред. от 19.12.2023) утвержден перечень организованных мест отдыха людей у воды на территории города Перми. Они находятся Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах и поселке Новые Ляды», — сказано в сообщении. Уточняется, что эти места не являются пляжами, так как купаться в них запрещено. Всего локаций пять:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...