В местах у воды можно отдыхать, но не купаться
В Перми в 2024 году оборудуют пять мест для отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.
«Постановлением администрации г. Перми от 09.06.2008 № 503 (ред. от 19.12.2023) утвержден перечень организованных мест отдыха людей у воды на территории города Перми. Они находятся Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах и поселке Новые Ляды», — сказано в сообщении.
Уточняется, что эти места не являются пляжами, так как купаться в них запрещено. Всего локаций пять:
- Кировский район — Правый берег реки Камы по линии ул. Кировоградской между ул. Астраханской и ул. Оборонщиков;
- Ленинский район — Правый берег реки Камы в районе Коммунального моста;
- Мотовилихинский район — Территория между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом;
- Орджоникидзевский район — Левый берег реки Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС»;
- Поселок Новые Ляды — Левый берег залива реки Сылвы.
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