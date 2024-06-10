Осужденный в Казахстане экс-глава КНБ обратился с просьбой к Токаеву

Экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании

10 июня 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Казахский экс-председатель комитета нацбезопасности Масимов направил ходатайство о помиловании на имя Токаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Осужденный за государственную измену и протесты бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов попросил президента Республики Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Мужчина находится в следственном изоляторе в Астане. «Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — заявили в комитете. Информацию передает портал « Информбюро» . На данный момент Масимов находится в следственном изоляторе КНБ в Астане на основании поставления агентства по противодействию коррупции. В отношении экс-председателя КНБ продолжается досудебное расследование по статьям о получении взятки в особо крупном размере и легализации финансовых средств и иного имущества, которые были получены преступным путем. Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в ответ на резкий рост цен на газ для автомобилей. Цена за литр увеличилась с 60 до 120 тенге. После начала акций из-за экономических неурядиц требования протестующих быстро приобрели политический характер. Уже через несколько дней они стали выдвигать требования об отставке правительства. К 5 января ситуация обострилась до массовых беспорядков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный за государственную измену и протесты бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов попросил президента Республики Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Мужчина находится в следственном изоляторе в Астане. «Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — заявили в комитете. Информацию передает портал «Информбюро». На данный момент Масимов находится в следственном изоляторе КНБ в Астане на основании поставления агентства по противодействию коррупции. В отношении экс-председателя КНБ продолжается досудебное расследование по статьям о получении взятки в особо крупном размере и легализации финансовых средств и иного имущества, которые были получены преступным путем. Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в ответ на резкий рост цен на газ для автомобилей. Цена за литр увеличилась с 60 до 120 тенге. После начала акций из-за экономических неурядиц требования протестующих быстро приобрели политический характер. Уже через несколько дней они стали выдвигать требования об отставке правительства. К 5 января ситуация обострилась до массовых беспорядков.