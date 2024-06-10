Осужденный в Казахстане экс-глава КНБ обратился с просьбой к Токаеву

Экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании
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Михаил Мишустин на Заседании межправительственного совета ЕАЭС. Алма-Ата, флаг казахстана, казахстан, казахский флаг
Казахский экс-председатель комитета нацбезопасности Масимов направил ходатайство о помиловании на имя Токаева Фото:

Осужденный за государственную измену и протесты бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов попросил президента Республики Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Мужчина находится в следственном изоляторе в Астане.

«Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — заявили в комитете. Информацию передает портал «Информбюро».

На данный момент Масимов находится в следственном изоляторе КНБ в Астане на основании поставления агентства по противодействию коррупции. В отношении экс-председателя КНБ продолжается досудебное расследование по статьям о получении взятки в особо крупном размере и легализации финансовых средств и иного имущества, которые были получены преступным путем.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в ответ на резкий рост цен на газ для автомобилей. Цена за литр увеличилась с 60 до 120 тенге. После начала акций из-за экономических неурядиц требования протестующих быстро приобрели политический характер. Уже через несколько дней они стали выдвигать требования об отставке правительства. К 5 января ситуация обострилась до массовых беспорядков.

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Осужденный за государственную измену и протесты бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов попросил президента Республики Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Мужчина находится в следственном изоляторе в Астане. «Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — заявили в комитете. Информацию передает портал «Информбюро». На данный момент Масимов находится в следственном изоляторе КНБ в Астане на основании поставления агентства по противодействию коррупции. В отношении экс-председателя КНБ продолжается досудебное расследование по статьям о получении взятки в особо крупном размере и легализации финансовых средств и иного имущества, которые были получены преступным путем. Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в ответ на резкий рост цен на газ для автомобилей. Цена за литр увеличилась с 60 до 120 тенге. После начала акций из-за экономических неурядиц требования протестующих быстро приобрели политический характер. Уже через несколько дней они стали выдвигать требования об отставке правительства. К 5 января ситуация обострилась до массовых беспорядков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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