Осужденный в Казахстане экс-глава КНБ обратился с просьбой к Токаеву

Осужденный за государственную измену и протесты бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов попросил президента Республики Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Мужчина находится в следственном изоляторе в Астане.
«Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — заявили в комитете. Информацию передает портал «
На данный момент Масимов находится в следственном изоляторе КНБ в Астане на основании поставления агентства по противодействию коррупции. В отношении экс-председателя КНБ продолжается досудебное расследование по статьям о получении взятки в особо крупном размере и легализации финансовых средств и иного имущества, которые были получены преступным путем.
Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в ответ на резкий рост цен на газ для автомобилей. Цена за литр увеличилась с 60 до 120 тенге. После начала акций из-за экономических неурядиц требования протестующих быстро приобрели политический характер. Уже через несколько дней они стали выдвигать требования об отставке правительства. К 5 января ситуация обострилась до массовых беспорядков.
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