Путин поздравил уральцев с Днем России, местные власти присоединились

Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поздравительное письмо ко Дню России, рассказали в департаменте информполитики региона. С пожеланиями для уральцев также выступили сам губернатор, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
«На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу. И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что сохраняя связь времён и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания», — сказал Путин.
Куйвашев в своем обращении отметил достижения региона, в частности в сохранении и приумножении славы, а также доблести Отечества. «Уральцы не словом, а делом доказывают свою любовь к России», — подчеркнул губернатор.
По словам Якушева, День России символизирует национальное единство, общую ответственность за настоящее и будущее Отечества. «С праздником вас, дорогие друзья! Желаю счастья, благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни в нашей родной стране», — добавил полпред.
Орлов выделил Екатеринбург как город, который вносит достойный вклад в развитие и защиту РФ. «Наш единый многонациональный народ должен быть достоин истории великой страны. С праздником! С Днем России!» — подытожил мэр.
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