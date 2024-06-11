11 июня 2024

Путин поздравил уральцев с Днем России, местные власти присоединились

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Владимир Путин уверен, что россияне добьются поставленных целей
Владимир Путин уверен, что россияне добьются поставленных целей Фото:

Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поздравительное письмо ко Дню России, рассказали в департаменте информполитики региона. С пожеланиями для уральцев также выступили сам губернатор, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу. И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что сохраняя связь времён и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания», — сказал Путин.

Куйвашев в своем обращении отметил достижения региона, в частности в сохранении и приумножении славы, а также доблести Отечества. «Уральцы не словом, а делом доказывают свою любовь к России», — подчеркнул губернатор.

По словам Якушева, День России символизирует национальное единство, общую ответственность за настоящее и будущее Отечества. «С праздником вас, дорогие друзья! Желаю счастья, благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни в нашей родной стране», — добавил полпред.

Орлов выделил Екатеринбург как город, который вносит достойный вклад в развитие и защиту РФ. «Наш единый многонациональный народ должен быть достоин истории великой страны. С праздником! С Днем России!» — подытожил мэр.

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Президент РФ Владимир Путин направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поздравительное письмо ко Дню России, рассказали в департаменте информполитики региона. С пожеланиями для уральцев также выступили сам губернатор, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу. И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что сохраняя связь времён и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания», — сказал Путин. Куйвашев в своем обращении отметил достижения региона, в частности в сохранении и приумножении славы, а также доблести Отечества. «Уральцы не словом, а делом доказывают свою любовь к России», — подчеркнул губернатор. По словам Якушева, День России символизирует национальное единство, общую ответственность за настоящее и будущее Отечества. «С праздником вас, дорогие друзья! Желаю счастья, благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни в нашей родной стране», — добавил полпред. Орлов выделил Екатеринбург как город, который вносит достойный вклад в развитие и защиту РФ. «Наш единый многонациональный народ должен быть достоин истории великой страны. С праздником! С Днем России!» — подытожил мэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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