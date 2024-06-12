Байден и Зеленский подпишут соглашение о безопасности в четверг

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден,  stock
Байден и Зеленский подпишут соглашение о безопасности Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся в четверг 13 июня и подпишут соглашение о безопасности. Об этом рассказал представитель США Джон Кирби. Он также отметил, что соглашение не будет означать, что Украина сможет использовать американские силы для ударов по России.

«После этой встречи оба лидера, президент Байден и президент Зеленский, примут участие в пресс-конференции и подпишут соглашение по безопасности», — сообщил Джон Кирби. Заявление опубликовано на официальном сайте американского консульства в Италии. В этой стране пройдет саммит G7, в рамках которого пройдет встреча.

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Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся в четверг 13 июня и подпишут соглашение о безопасности. Об этом рассказал представитель США Джон Кирби. Он также отметил, что соглашение не будет означать, что Украина сможет использовать американские силы для ударов по России. «После этой встречи оба лидера, президент Байден и президент Зеленский, примут участие в пресс-конференции и подпишут соглашение по безопасности», — сообщил Джон Кирби. Заявление опубликовано на официальном сайте американского консульства в Италии. В этой стране пройдет саммит G7, в рамках которого пройдет встреча.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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