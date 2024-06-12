Байден и Зеленский подпишут соглашение о безопасности в четверг

12 июня 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Байден и Зеленский подпишут соглашение о безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся в четверг 13 июня и подпишут соглашение о безопасности. Об этом рассказал представитель США Джон Кирби. Он также отметил, что соглашение не будет означать, что Украина сможет использовать американские силы для ударов по России. «После этой встречи оба лидера, президент Байден и президент Зеленский, примут участие в пресс-конференции и подпишут соглашение по безопасности», — сообщил Джон Кирби. Заявление опубликовано на официальном сайте американского консульства в Италии. В этой стране пройдет саммит G7, в рамках которого пройдет встреча. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся в четверг 13 июня и подпишут соглашение о безопасности. Об этом рассказал представитель США Джон Кирби. Он также отметил, что соглашение не будет означать, что Украина сможет использовать американские силы для ударов по России. «После этой встречи оба лидера, президент Байден и президент Зеленский, примут участие в пресс-конференции и подпишут соглашение по безопасности», — сообщил Джон Кирби. Заявление опубликовано на официальном сайте американского консульства в Италии. В этой стране пройдет саммит G7, в рамках которого пройдет встреча.