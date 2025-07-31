Храп женщины оказался симптомом смертельно опасной болезни

Bristol Live: у женщины, храпящей во сне, нашли обонятельную нейробластому
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Врачи рекомендуют при подозрениях на рак всегда обращаться к специалисту
Врачи рекомендуют при подозрениях на рак всегда обращаться к специалисту Фото:

Храп 51-летней Клэр Барбери оказался симптомом редкой формы рака, разрушающей череп. Историю женщины поведали британские СМИ.

«Клэр [Барбери] впервые начала храпеть во сне и обратилась за помощью после того, как безрезультатно использовала стероидный спрей. Ее направили к оториноларингологу, и врачи сообщили, что у нее обонятельная нейробластома — редкая форма рака, развивающаяся в верхней части носовой полости», — рассказало издание Bristol Live.

Опухоль размером пять см уже начала разрушать основание черепа, однако ей провели сложную операцию, которая спасла жизнь. После операции женщина прошла шесть недель химиотерапии и сейчас восстанавливается под наблюдением врачей. На данный момент Барбери сотрудничает с британской благотворительностью, чтобы повысить осведомленность о заболевании.

Онкологические заболевания на начальной стадии в большинстве случаев излечимы. Ранее главврач свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев рассказал, что чаще всего на первых стадиях распознают рак кожи: базалиому и меланому

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Храп 51-летней Клэр Барбери оказался симптомом редкой формы рака, разрушающей череп. Историю женщины поведали британские СМИ. «Клэр [Барбери] впервые начала храпеть во сне и обратилась за помощью после того, как безрезультатно использовала стероидный спрей. Ее направили к оториноларингологу, и врачи сообщили, что у нее обонятельная нейробластома — редкая форма рака, развивающаяся в верхней части носовой полости», — рассказало издание Bristol Live. Опухоль размером пять см уже начала разрушать основание черепа, однако ей провели сложную операцию, которая спасла жизнь. После операции женщина прошла шесть недель химиотерапии и сейчас восстанавливается под наблюдением врачей. На данный момент Барбери сотрудничает с британской благотворительностью, чтобы повысить осведомленность о заболевании. Онкологические заболевания на начальной стадии в большинстве случаев излечимы. Ранее главврач свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев рассказал, что чаще всего на первых стадиях распознают рак кожи: базалиому и меланому. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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