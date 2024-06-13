В Ингушетии украли 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС

Выявлено хищение более миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам. Мошенничество осуществлялось этнической межрегиональной организованной преступной группой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП „Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия“ в особо крупных размера», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Согласно предварительным данным, ущерб нанесен в размере свыше миллиарда рублей.
Преступники использовали поддельные документы из стран Евросоюза для назначения пенсий и социальных выплат. В ходе расследования было проведено 15 обысков в Ингушетии и Северной Осетии, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.