В Ингушетии украли 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
В Ингушетии украли миллиард рублей соцвыплат Фото:

Выявлено хищение более миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам. Мошенничество осуществлялось этнической межрегиональной организованной преступной группой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП „Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия“ в особо крупных размера», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Согласно предварительным данным, ущерб нанесен в размере свыше миллиарда рублей.

Преступники использовали поддельные документы из стран Евросоюза для назначения пенсий и социальных выплат. В ходе расследования было проведено 15 обысков в Ингушетии и Северной Осетии, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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Выявлено хищение более миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам. Мошенничество осуществлялось этнической межрегиональной организованной преступной группой. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП „Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия“ в особо крупных размера», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Согласно предварительным данным, ущерб нанесен в размере свыше миллиарда рублей. Преступники использовали поддельные документы из стран Евросоюза для назначения пенсий и социальных выплат. В ходе расследования было проведено 15 обысков в Ингушетии и Северной Осетии, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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