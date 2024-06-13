В Челябинске сносят старые цеха бывшего завода имени Колющенко. Фото, видео

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Строительная техника прибыла сносить корпуса 13 июня
Строительная техника прибыла сносить корпуса 13 июня Фото:

В Челябинске сносят старые корпуса бывшего завода имени Колющенко. На территории 13 июня работает тяжелая строительная техника, передает корреспондент URA.RU.

«Происходит снос старых цехов завода, работает строительная техника. Вход на территорию предприятия закрыт», — передает корреспондент URA.RU.

URA.RU связалось с представителями холдинга UMG, куда входит предприятие «Челябинские строительно-дорожные машины». Там обещали уточнить информацию.

Согласно информации издания «74.ру», на месте старых цехов UMG возведут новые помещения общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Там же разместят цех тонколистового металла. Проект предусматривает реконструкцию существующий объектов, снос устаревших помещений и реализацию современного производства.

На месте работает строительная техника
На месте работает строительная техника
Фото:
На территории расположилось предприятие, входящее в холдинг UMG
На территории расположилось предприятие, входящее в холдинг UMG
Фото:

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В Челябинске сносят старые корпуса бывшего завода имени Колющенко. На территории 13 июня работает тяжелая строительная техника, передает корреспондент URA.RU. «Происходит снос старых цехов завода, работает строительная техника. Вход на территорию предприятия закрыт», — передает корреспондент URA.RU. URA.RU связалось с представителями холдинга UMG, куда входит предприятие «Челябинские строительно-дорожные машины». Там обещали уточнить информацию. Согласно информации издания «74.ру», на месте старых цехов UMG возведут новые помещения общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Там же разместят цех тонколистового металла. Проект предусматривает реконструкцию существующий объектов, снос устаревших помещений и реализацию современного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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