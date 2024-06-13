В Челябинске сносят старые корпуса бывшего завода имени Колющенко. На территории 13 июня работает тяжелая строительная техника, передает корреспондент URA.RU.
«Происходит снос старых цехов завода, работает строительная техника. Вход на территорию предприятия закрыт», — передает корреспондент URA.RU.
URA.RU связалось с представителями холдинга UMG, куда входит предприятие «Челябинские строительно-дорожные машины». Там обещали уточнить информацию.
Согласно информации издания «74.ру», на месте старых цехов UMG возведут новые помещения общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Там же разместят цех тонколистового металла. Проект предусматривает реконструкцию существующий объектов, снос устаревших помещений и реализацию современного производства.
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