Челябинский экстремист отправится в колонию за посты с методичками терактов

Южноуральский городской суд Челябинской области признал виновным местного жителя за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Виновный осуществлял администрирование информационных интернет-ресурсов, используемых для координации членов экстремистской организации. Также он на постоянной основе размещал на этих ресурсах сведения, содержащие инструкции по проведению террористических актов, диверсий на территории Российской Федерации, вовлекал новых участников в ряды экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе управления.
Экстремист был задержан в июне прошлого года. Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок два с половиной года в исправительной колонии общего режима.
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