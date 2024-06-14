Челябинский экстремист отправится в колонию за посты с методичками терактов

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Суд отправил экстремиста в колонию
Суд отправил экстремиста в колонию Фото:

Южноуральский городской суд Челябинской области признал виновным местного жителя за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Виновный осуществлял администрирование информационных интернет-ресурсов, используемых для координации членов экстремистской организации. Также он на постоянной основе размещал на этих ресурсах сведения, содержащие инструкции по проведению террористических актов, диверсий на территории Российской Федерации, вовлекал новых участников в ряды экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе управления.

Экстремист был задержан в июне прошлого года. Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок два с половиной года в исправительной колонии общего режима.

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Южноуральский городской суд Челябинской области признал виновным местного жителя за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Виновный осуществлял администрирование информационных интернет-ресурсов, используемых для координации членов экстремистской организации. Также он на постоянной основе размещал на этих ресурсах сведения, содержащие инструкции по проведению террористических актов, диверсий на территории Российской Федерации, вовлекал новых участников в ряды экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе управления. Экстремист был задержан в июне прошлого года. Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок два с половиной года в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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