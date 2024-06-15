Солдаты ВСУ сбежали с позиций у Ямполя

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Украинские военные ушли со своих позиций в районе Ямполя Фото:
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Украинские военные массово оставили свои позиции возле Ямполя и сбежали, прихватив оружие. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Солдаты ВСУ бежали со своих позиций в районе населенного пункта Ямполь», — рассказал Андрей Марочко в беседе с корреспондентами ТАСС. Он обратил внимание, что при побеге они захватили с собой оружие. Некоторых уже удалось догнать и вернуть на оставленные позиции.

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Украинские военные массово оставили свои позиции возле Ямполя и сбежали, прихватив оружие. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Солдаты ВСУ бежали со своих позиций в районе населенного пункта Ямполь», — рассказал Андрей Марочко в беседе с корреспондентами ТАСС. Он обратил внимание, что при побеге они захватили с собой оружие. Некоторых уже удалось догнать и вернуть на оставленные позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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