Солдаты ВСУ сбежали с позиций у Ямполя

Украинские военные ушли со своих позиций в районе Ямполя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные массово оставили свои позиции возле Ямполя и сбежали, прихватив оружие. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Солдаты ВСУ бежали со своих позиций в районе населенного пункта Ямполь», — рассказал Андрей Марочко в беседе с корреспондентами ТАСС. Он обратил внимание, что при побеге они захватили с собой оружие. Некоторых уже удалось догнать и вернуть на оставленные позиции.
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