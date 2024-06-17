В Магнитогорске полиция задержала самокатчика, сбившего 2-летнего ребенка

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские установили и задержали электросамокатчика, который сбил двухлетнего ребенка, а после покинул место аварии. Как сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина будет привлечен к административной ответственности.
«После инцидента мужчина скрылся с места происшествия, надеясь уйти от ответственности. Вскоре по полученным приметам сотрудники полиции установили и задержали виновника. В полиции возбуждено административное производство о нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там рассказали, что инцидент произошел несколько дней назад на проспекте Ленина. Мужчина ехал на электросамокате от улицы Ленинградская до улицы Гагарина и сбил ребенка, который шел по тротуару в сопровождении матери. После задержания самокатчик пояснил, что он просто не успел затормозить. Но, узнав у матери ребенка о его состоянии, продолжил движение.
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