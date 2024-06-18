В одном из старейших информагентств Екатеринбурга меняется руководство

Гендиректор «ФедералПресс» Олег Орлов покинул пост

Олег Орлов перешел в Global Bridge Capital Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

В одном из старейших информагентств Екатеринбурга «ФедералПресс» (появилось в 2007 году, работает во всех региона Урала) произошли кадровые перестановки: в SMM-отделе увольняют людей, а Олег Орлов покинул должность гендиректора. Его место заняла шеф-редактор издательской группы, директор по развитию Надежда Плотникова. Об этом она рассказала URA.RU.

«Действительно, в медиахолдинге произошли некоторые кадровые перестановки. Олег Феликсович Орлов освободил занимаемую должность в связи с новым назначением в группе компаний Ивана Еремина (основатель медиахолдинга „ФедералПресс“ — прим. URA.RU)», — сообщила Плотникова.

Орлов будет работать в Global Bridge Capital. Теперь он займется бизнес-консалтингом, сопровождением и выводом отечественных компаний и брендов на новые экономические рынки. Из других изменений — первым заместителем Плотниковой стал Михаил Кетько, бывший гендиректор региональной информационной службы «Интерфакс».

Источник URA.RU уточнил, что перестановки прошли и в SMM-отделе агентства: оттуда уволили несколько человек. Плотникова заверила, что крупных кадровых изменений в «ФедералПресс» нет, но идет переформатирование некоторых отделов.

«Контентная политика, скорее всего, останется прежней, за исключением некоторых нюансов. Перед нами стоит задача за короткий промежуток времени трансформироваться так, чтобы соответствовать условиям медиарынка, который постоянно меняется, и мы должны меняться вместе с ним», — уточнила новый гендиректор.

Около 20 лет Орлов работал в «УралПолит.Ру» и «ФедералПресс» на различных должностях. Оба СМИ принадлежат Еремину, который с 2020 по 2022 год являлся еще и владельцем «Ведомостей».