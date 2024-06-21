Многодетная челябинская семья получила вместо загородного дома аресты счетов

В Челябинске у многодетной семьи арестовали счета после суда с застройщиком

22 июня 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Вложив деньги, многодетная семья, получила недостроенное жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетная семья из Челябинска, вложившая в строительство загородного дома 6 млн рублей, столкнулась с непригодным для проживания помещением и арестом счетов. Обратившись в суд, она получила встречный иск от застройщика, не выполнившего в срок свои обязательства. «Застройщик пообещал семье к началу 2023 года построить одноэтажный каркасный дом за 6,3 млн, однако сроки отодвигались. Приготовившись судиться, семья выяснила, что как минимум еще десять семей пострадали от этого застройщика», — написала издание Readovka. Спустя несколько месяцев, когда объект не был сдан, семья в судебном порядке добилась, чтобы ей возместили компенсацию за ущерб. Однако компания подала встречный иск о невозврате займа, который ее руководитель выдал под расписку как первоначальный взнос для оформления ипотеки. При этом челябинцы заявляют, что деньги были возвращены в день сделки, и расписка должна была быть уничтожена. В итоге суд наложил арест на счета многодетной семьи на сумму 1,7 млн рублей. Следующее заседание должно пройти 1 августа 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по обращению 10 челябинских семей, пострадавших от действий застройщика в Сосновском районе. Они вложили средства в жилье, но до сих пор его не дождались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная семья из Челябинска, вложившая в строительство загородного дома 6 млн рублей, столкнулась с непригодным для проживания помещением и арестом счетов. Обратившись в суд, она получила встречный иск от застройщика, не выполнившего в срок свои обязательства. «Застройщик пообещал семье к началу 2023 года построить одноэтажный каркасный дом за 6,3 млн, однако сроки отодвигались. Приготовившись судиться, семья выяснила, что как минимум еще десять семей пострадали от этого застройщика», — написала издание Readovka. Спустя несколько месяцев, когда объект не был сдан, семья в судебном порядке добилась, чтобы ей возместили компенсацию за ущерб. Однако компания подала встречный иск о невозврате займа, который ее руководитель выдал под расписку как первоначальный взнос для оформления ипотеки. При этом челябинцы заявляют, что деньги были возвращены в день сделки, и расписка должна была быть уничтожена. В итоге суд наложил арест на счета многодетной семьи на сумму 1,7 млн рублей. Следующее заседание должно пройти 1 августа 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по обращению 10 челябинских семей, пострадавших от действий застройщика в Сосновском районе. Они вложили средства в жилье, но до сих пор его не дождались.