21 июня 2024

Многодетная челябинская семья получила вместо загородного дома аресты счетов

В Челябинске у многодетной семьи арестовали счета после суда с застройщиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Каслинском муниципальном районе. Челябинск , стройматериалы, строительство, стройка, кирпич, поддон, новостройка
Вложив деньги, многодетная семья, получила недостроенное жилье Фото:

Многодетная семья из Челябинска, вложившая в строительство загородного дома 6 млн рублей, столкнулась с непригодным для проживания помещением и арестом счетов. Обратившись в суд, она получила встречный иск от застройщика, не выполнившего в срок свои обязательства.

«Застройщик пообещал семье к началу 2023 года построить одноэтажный каркасный дом за 6,3 млн, однако сроки отодвигались. Приготовившись судиться, семья выяснила, что как минимум еще десять семей пострадали от этого застройщика», — написала издание Readovka.

Спустя несколько месяцев, когда объект не был сдан, семья в судебном порядке добилась, чтобы ей возместили компенсацию за ущерб. Однако компания подала встречный иск о невозврате займа, который ее руководитель выдал под расписку как первоначальный взнос для оформления ипотеки. При этом челябинцы заявляют, что деньги были возвращены в день сделки, и расписка должна была быть уничтожена.

В итоге суд наложил арест на счета многодетной семьи на сумму 1,7 млн рублей. Следующее заседание должно пройти 1 августа 2024 года.

Как сообщало URA.RU ранее, председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по обращению 10 челябинских семей, пострадавших от действий застройщика в Сосновском районе. Они вложили средства в жилье, но до сих пор его не дождались.

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Многодетная семья из Челябинска, вложившая в строительство загородного дома 6 млн рублей, столкнулась с непригодным для проживания помещением и арестом счетов. Обратившись в суд, она получила встречный иск от застройщика, не выполнившего в срок свои обязательства. «Застройщик пообещал семье к началу 2023 года построить одноэтажный каркасный дом за 6,3 млн, однако сроки отодвигались. Приготовившись судиться, семья выяснила, что как минимум еще десять семей пострадали от этого застройщика», — написала издание Readovka. Спустя несколько месяцев, когда объект не был сдан, семья в судебном порядке добилась, чтобы ей возместили компенсацию за ущерб. Однако компания подала встречный иск о невозврате займа, который ее руководитель выдал под расписку как первоначальный взнос для оформления ипотеки. При этом челябинцы заявляют, что деньги были возвращены в день сделки, и расписка должна была быть уничтожена. В итоге суд наложил арест на счета многодетной семьи на сумму 1,7 млн рублей. Следующее заседание должно пройти 1 августа 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по обращению 10 челябинских семей, пострадавших от действий застройщика в Сосновском районе. Они вложили средства в жилье, но до сих пор его не дождались.
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