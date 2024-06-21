Пассажиры «Уральских авиалиний» девять часов ждали вылета в Турцию

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Рейс из Сочи в Анталью был задержан по техническим причинам
Рейс из Сочи в Анталью был задержан по техническим причинам Фото:

Пассажиры «Уральских авиалиний» девять часов ждали рейса из Сочи в Анталью. Об этом сообщают в мессенджерах.

«Туристы рассказали, что рейс в Анталью из Сочи должен был вылететь девять часов назад, но его задержали. Все это время люди толпились около пунктов досмотра, а авиакомпания не объясняла пассажирам, что стало причиной задержки», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам уральцев, среди них были больные сахарным диабетом, инсулин которых остался в багаже. В пресс-службе аэропорта Сочи telegram-каналу рассказали, что самолет прибыл с опозданием по технической причине. Во время ожидания вылета авиакомпания предоставляла пассажирам питание и напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами.

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Пассажиры «Уральских авиалиний» девять часов ждали рейса из Сочи в Анталью. Об этом сообщают в мессенджерах. «Туристы рассказали, что рейс в Анталью из Сочи должен был вылететь девять часов назад, но его задержали. Все это время люди толпились около пунктов досмотра, а авиакомпания не объясняла пассажирам, что стало причиной задержки», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». По словам уральцев, среди них были больные сахарным диабетом, инсулин которых остался в багаже. В пресс-службе аэропорта Сочи telegram-каналу рассказали, что самолет прибыл с опозданием по технической причине. Во время ожидания вылета авиакомпания предоставляла пассажирам питание и напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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