Пассажиры «Уральских авиалиний» девять часов ждали вылета в Турцию

Пассажиры «Уральских авиалиний» девять часов ждали рейса из Сочи в Анталью. Об этом сообщают в мессенджерах.
«Туристы рассказали, что рейс в Анталью из Сочи должен был вылететь девять часов назад, но его задержали. Все это время люди толпились около пунктов досмотра, а авиакомпания не объясняла пассажирам, что стало причиной задержки», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам уральцев, среди них были больные сахарным диабетом, инсулин которых остался в багаже. В пресс-службе аэропорта Сочи telegram-каналу рассказали, что самолет прибыл с опозданием по технической причине. Во время ожидания вылета авиакомпания предоставляла пассажирам питание и напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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