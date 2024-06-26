В Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. Фото, видео

В Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд

26 июня 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Поезд сошел с рельсов из-за размыва железнодорожной насыпи Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми Поезд, следовавший из Воркуты в Новороссийск, сошел с рельсов в Республике Коми. На место происшествия направлены оперативные службы для ликвидации последствий аварии и оказания необходимой помощи. В настоящее время точные причины схода поезда с рельсов устанавливаются компетентными органами. URA.RU в своем материале собрало фото и видео с места происшествия. По предварительной информации, причиной аварии стало повреждение железнодорожной насыпи из-за размыва. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Республики Коми Владимир Уйба выехал на место происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поезд, следовавший из Воркуты в Новороссийск, сошел с рельсов в Республике Коми. На место происшествия направлены оперативные службы для ликвидации последствий аварии и оказания необходимой помощи. В настоящее время точные причины схода поезда с рельсов устанавливаются компетентными органами. URA.RU в своем материале собрало фото и видео с места происшествия. По предварительной информации, причиной аварии стало повреждение железнодорожной насыпи из-за размыва. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Республики Коми Владимир Уйба выехал на место происшествия.