Поезд, следовавший из Воркуты в Новороссийск, сошел с рельсов в Республике Коми. На место происшествия направлены оперативные службы для ликвидации последствий аварии и оказания необходимой помощи. В настоящее время точные причины схода поезда с рельсов устанавливаются компетентными органами. URA.RU в своем материале собрало фото и видео с места происшествия.
По предварительной информации, причиной аварии стало повреждение железнодорожной насыпи из-за размыва. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Республики Коми Владимир Уйба выехал на место происшествия.
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