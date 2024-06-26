В Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. Фото, видео

В Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
Поезд сошел с рельсов из-за размыва железнодорожной насыпи Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

Поезд, следовавший из Воркуты в Новороссийск, сошел с рельсов в Республике Коми. На место происшествия направлены оперативные службы для ликвидации последствий аварии и оказания необходимой помощи. В настоящее время точные причины схода поезда с рельсов устанавливаются компетентными органами. URA.RU в своем материале собрало фото и видео с места происшествия.

По предварительной информации, причиной аварии стало повреждение железнодорожной насыпи из-за размыва. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Республики Коми Владимир Уйба выехал на место происшествия.

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Поезд, следовавший из Воркуты в Новороссийск, сошел с рельсов в Республике Коми. На место происшествия направлены оперативные службы для ликвидации последствий аварии и оказания необходимой помощи. В настоящее время точные причины схода поезда с рельсов устанавливаются компетентными органами. URA.RU в своем материале собрало фото и видео с места происшествия. По предварительной информации, причиной аварии стало повреждение железнодорожной насыпи из-за размыва. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Республики Коми Владимир Уйба выехал на место происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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