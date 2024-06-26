Власти Сургута ищут в городе место под водоем для купания

Власти Сургута ищут место под водоем для купания. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента.
«В городе остро стоит вопрос с местами для купания. Пока официально, разрешенных мест нет, и люди купаются где придется. Поэтому в мэрии рассматривают вопрос о размещении в городе пруда с пляжем или котлована. Но реализация данного проекта небыстрая. Объект достаточно сложный и требует детальной проработки. Знаю, что власти уже сейчас подбирают возможный водоем», — сообщил источник.
Меду тем в мэрии сообщили, что вода в городе не соответствует санитарным нормам и найти объект достаточно сложно. «Тем не менее администрация города продолжает работу по поиску водоема, который будет обеспечен необходимой инфраструктурой и элементами, обеспечивающими безопасность граждан», — сообщили в мэрии.
Пока же в городе официально действуют три места отдыха у воды. В парке «За Саймой», на реке Черная, вблизи улицы Аэрофлотской, и на территории центра отдыха «Эдем». Купаться там запрещено.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута заплатят штраф от 500 до 2000 рублей за купание в запрещенных водоемах. Большинство водоемов Сургута не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, и купание в них запрещено.
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