Якушев поблагодарил «Молодую гвардию» за работу в Донбассе

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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев отметил активную работу «Молодой Гвардии» в Донбассе Фото:
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Врио секретаря генсовета партии «Единой России» и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поблагодарил «Молодую Гвардию» за активную работу в Донбассе накануне Дня молодежи. Встреча состоялась в центральном штабе организации в Москве.

«„Молодая Гвардия“ всегда находится на острие событий и помогает людям в непростые моменты жизни. С началом СВО вы показали, что такое настоящий патриотизм, выполняете сложнейшие задачи на Донбассе. Это вызывает чувство огромного уважения. Спасибо вам», — приводит слова Якушева официальный сайт «Единой России». Он добавил, что более четырех тысяч молодогвардейцев уже участвовали в волонтерских миссиях, 1,8 тысячи из них помогали медикам в новых регионах.

Председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов рассказал, что ребята оказывают поддержку тысячам семей военных, развивают международное направление, активно участвуют в избирательных кампаниях. В этом году 28 активистов организации победили на предварительном голосовании «Единой России» и будут участвовать в региональных выборах, заключил Демидов.

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Врио секретаря генсовета партии «Единой России» и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поблагодарил «Молодую Гвардию» за активную работу в Донбассе накануне Дня молодежи. Встреча состоялась в центральном штабе организации в Москве. «„Молодая Гвардия“ всегда находится на острие событий и помогает людям в непростые моменты жизни. С началом СВО вы показали, что такое настоящий патриотизм, выполняете сложнейшие задачи на Донбассе. Это вызывает чувство огромного уважения. Спасибо вам», — приводит слова Якушева официальный сайт «Единой России». Он добавил, что более четырех тысяч молодогвардейцев уже участвовали в волонтерских миссиях, 1,8 тысячи из них помогали медикам в новых регионах. Председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов рассказал, что ребята оказывают поддержку тысячам семей военных, развивают международное направление, активно участвуют в избирательных кампаниях. В этом году 28 активистов организации победили на предварительном голосовании «Единой России» и будут участвовать в региональных выборах, заключил Демидов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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