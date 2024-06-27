Якушев поблагодарил «Молодую гвардию» за работу в Донбассе

27 июня 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил активную работу «Молодой Гвардии» в Донбассе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио секретаря генсовета партии «Единой России» и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поблагодарил «Молодую Гвардию» за активную работу в Донбассе накануне Дня молодежи. Встреча состоялась в центральном штабе организации в Москве. «„Молодая Гвардия“ всегда находится на острие событий и помогает людям в непростые моменты жизни. С началом СВО вы показали, что такое настоящий патриотизм, выполняете сложнейшие задачи на Донбассе. Это вызывает чувство огромного уважения. Спасибо вам», — приводит слова Якушева официальный сайт «Единой России». Он добавил, что более четырех тысяч молодогвардейцев уже участвовали в волонтерских миссиях, 1,8 тысячи из них помогали медикам в новых регионах. Председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов рассказал, что ребята оказывают поддержку тысячам семей военных, развивают международное направление, активно участвуют в избирательных кампаниях. В этом году 28 активистов организации победили на предварительном голосовании «Единой России» и будут участвовать в региональных выборах, заключил Демидов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио секретаря генсовета партии «Единой России» и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поблагодарил «Молодую Гвардию» за активную работу в Донбассе накануне Дня молодежи. Встреча состоялась в центральном штабе организации в Москве. «„Молодая Гвардия“ всегда находится на острие событий и помогает людям в непростые моменты жизни. С началом СВО вы показали, что такое настоящий патриотизм, выполняете сложнейшие задачи на Донбассе. Это вызывает чувство огромного уважения. Спасибо вам», — приводит слова Якушева официальный сайт «Единой России». Он добавил, что более четырех тысяч молодогвардейцев уже участвовали в волонтерских миссиях, 1,8 тысячи из них помогали медикам в новых регионах. Председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов рассказал, что ребята оказывают поддержку тысячам семей военных, развивают международное направление, активно участвуют в избирательных кампаниях. В этом году 28 активистов организации победили на предварительном голосовании «Единой России» и будут участвовать в региональных выборах, заключил Демидов.