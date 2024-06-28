Челябинский губернатор Текслер назначил главного по гостайне

28 июня 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Постановление о назначении подписал Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил председателя комитета по защите государственной тайны. Соответствующее постановление опубликовано 28 июня на портале официальных правовых актов. «Назначить Клещеву Татьяну Николаевну председателем комитета по защите государственной тайны и специальной документальной связи правительства Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Постановление подписано 27 июня. Ранее должность Клещевой называлась «начальник службы по защите государственной тайны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил председателя комитета по защите государственной тайны. Соответствующее постановление опубликовано 28 июня на портале официальных правовых актов. «Назначить Клещеву Татьяну Николаевну председателем комитета по защите государственной тайны и специальной документальной связи правительства Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Постановление подписано 27 июня. Ранее должность Клещевой называлась «начальник службы по защите государственной тайны».