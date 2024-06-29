Глава Севастополя сообщил о пострадавших после атаки ВСУ

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В Севастополе пострадали трое мирных граждан в результате атаки ВСУ, сообщил Михаил Развозжаев Фото:

В результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю пострадали трое мирных граждан. Об этом написал глава региона Михаил Развожаев.

«По предварительным данным в результате ракетной атаки [со стороны ВСУ] пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. В городе осколки ракеты были замечены на нескольких улицах. На месте работаю экстренные службы.

Киев периодические атакует Крым и другие российские территории. В Курской области в результате атаки Украины погибли пять человек, среди них — двое детей.

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В результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю пострадали трое мирных граждан. Об этом написал глава региона Михаил Развожаев. «По предварительным данным в результате ракетной атаки [со стороны ВСУ] пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. В городе осколки ракеты были замечены на нескольких улицах. На месте работаю экстренные службы. Киев периодические атакует Крым и другие российские территории. В Курской области в результате атаки Украины погибли пять человек, среди них — двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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