Глава Севастополя сообщил о пострадавших после атаки ВСУ

В результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю пострадали трое мирных граждан. Об этом написал глава региона Михаил Развожаев.
«По предварительным данным в результате ракетной атаки [со стороны ВСУ] пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. В городе осколки ракеты были замечены на нескольких улицах. На месте работаю экстренные службы.
Киев периодические атакует Крым и другие российские территории. В Курской области в результате атаки Украины погибли пять человек, среди них — двое детей.
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В результате ракетной атаки ВСУ по Севастополю пострадали трое мирных граждан. Об этом написал глава региона Михаил Развожаев. «По предварительным данным в результате ракетной атаки [со стороны ВСУ] пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. В городе осколки ракеты были замечены на нескольких улицах. На месте работаю экстренные службы. Киев периодические атакует Крым и другие российские территории. В Курской области в результате атаки Украины погибли пять человек, среди них — двое детей.