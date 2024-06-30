Уходящий с поста генсека НАТО Столтенберг сделал свои последние заявления

Уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистами сделал ряд важных заявлений. Среди них мнение о сотрудничестве Альянса с США и другими союзниками и взаимоотношения с Китаем.
«Североатлантический альянс будет продолжать укреплять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Республику Корея и Японию. Речь идет об усилении взаимодействия в таких сферах, как контроль над вооружениями, развитие технологий, противодействие кибератакам», — заявил Столтенберг в интервью изданию Yomiuri. Также генсек альянса отметил, что НАТО не считает Китай противником, но Пекин бросает вызов его ценностям, интересам и безопасности. Помимо этого, он обвинил КНР в оказании военной поддержки России.
В беседе Столтенберг высказался и об отношениях НАТО и США. Он выразил уверенность, что вне зависимости от исхода президентских выборов в Америке, Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса. «В Соединенных Штатах существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий. Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», — заключил политик.
Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Марка Рютте назначили новым генсеком НАТО 26 июня. Ранее все страны-члены альянса согласовали его кандидатуру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.