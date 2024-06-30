Покидающие РФ компании принесли стране десятки миллиардов рублей

01 июля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Безвозмездный сбор носит обязательный характер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Безвозмездные платежи с уходящих из России компаний превысили прогноз в 40 раз. В первой половине 2024 года от сделок по продаже в казну поступило около 84 миллиардов рублей, тогда как в финансовый план закладывалась сумма всего в два миллиарда рублей, говорится в данных «Электронного бюджета». «Безвозмездные платежи с уходящего из России бизнеса превысили прогноз в 40 раз. За половину 2024-го в казну поступило 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран, тогда как в финансовый план заложено всего 2 млрд», — пишут «Известия» со ссылкой на данные «Электронного бюджета». В сравнении с первым полугодием 2023 года рост превысил 2,5 раза. Безвозмездный сбор носит обязательный характер, его минимальный порог повышен с 10 до 15% от стоимости активов. В декабре 2022 года власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Сделка должна получить одобрение от правительственной комиссии по иностранным инвестициям и без добровольного взноса их не утвердят. Также уходящие инвесторы при продаже активов обязаны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, которую определит независимая оценка. Казна РФ за январь—сентябрь 2023 года получила в 12 раз больше безвозмездных платежей, чем ожидалось. Она пополнилась на 407 миллиардов рублей, говорится в отчете Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Рост связан с возвратом организациями остатков прошлогодних субсидий, а также с взносами от продажи активов уходящих из РФ компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безвозмездные платежи с уходящих из России компаний превысили прогноз в 40 раз. В первой половине 2024 года от сделок по продаже в казну поступило около 84 миллиардов рублей, тогда как в финансовый план закладывалась сумма всего в два миллиарда рублей, говорится в данных «Электронного бюджета». «Безвозмездные платежи с уходящего из России бизнеса превысили прогноз в 40 раз. За половину 2024-го в казну поступило 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран, тогда как в финансовый план заложено всего 2 млрд», — пишут «Известия» со ссылкой на данные «Электронного бюджета». В сравнении с первым полугодием 2023 года рост превысил 2,5 раза. Безвозмездный сбор носит обязательный характер, его минимальный порог повышен с 10 до 15% от стоимости активов. В декабре 2022 года власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Сделка должна получить одобрение от правительственной комиссии по иностранным инвестициям и без добровольного взноса их не утвердят. Также уходящие инвесторы при продаже активов обязаны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, которую определит независимая оценка. Казна РФ за январь—сентябрь 2023 года получила в 12 раз больше безвозмездных платежей, чем ожидалось. Она пополнилась на 407 миллиардов рублей, говорится в отчете Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2023 год. Рост связан с возвратом организациями остатков прошлогодних субсидий, а также с взносами от продажи активов уходящих из РФ компаний.